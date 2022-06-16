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غرفة أبوظبي تبحث التعاون مع وفد أممي في أفغانستان
غرفة أبوظبي تبحث التعاون مع وفد أممي في أفغانستان
16 يونيو 2022 15:16

أبوظبي (الاتحاد)

بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعبدالله الدردري، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان، والوفد المرافق له إمكانات تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيئة الأعمال والتجارة في أفغانستان وتنمية المبادلات وتنشيط التواصل بين رجال والمستثمرين وأصحاب الأعمال في إمارة أبوظبي وأفغانستان. حضر اللقاء الذي عقد، في مقر برج الغرفة بأبوظبي، هلال محمد الهاملي نائب مدير عام الغرفة. وأكد محمد هلال المهيري، أن غرفة أبوظبي على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات والإمكانيات المتاحة، لدفع مجالات التعاون الاقتصادي مع أفغانستان، وذلك بحكم العلاقات القوية والطيبة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أفغانستان، مشيراً إلى التزام الغرفة بتشجيع مثل هذه اللقاءات الودية والهادفة إلى بحث آليات فعّالة لتعزيز التعاون بما يخدم المصالح ويعزز من مجالات العمل المشتركة. من جانبه، أشاد عبدالله الدردري، بدور غرفة أبوظبي البارز في دعم بيئة الأعمال في أبوظبي، معرباً عن تطلعه لتكثيف مجالات التعاون المنشودة مع بيئة الأعمال في أفغانستان وخلق فرص لشراكات تجارية تعود بالنفع والفائدة العامة. كما استعرض الوفد الزائر مجالات التعاون والجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالات الأمم المتحدة الشريكة له، لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية الملحة للسكان الأفغان.
 

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
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