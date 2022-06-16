3 مسارات تدريبية جديدة في أكاديمية الحكومة الرقمية الافتراضية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق ثلاثة مسارات تدريبية جديدة في أكاديميتها الافتراضية وذلك ضمن خطتها لعام 2022. تتمحور تلك المسارات حول تأهيل وتدريب موظفي الجهات الحكومية، لتعزيز قدراتهم في تقديم الخدمات الرقمية والعمل في منظومة التحول الرقمي، هذا بالإضافة إلى رفع مستوى المهارات الرقمية لدى مختلف شرائح المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول الرقمي.

وتتضمن المسارات الجديدة مسار الحكومة الرقمية، والذي يتكون من عدد من البرامج التدريبية، مثل برنامج المهارات الرقمية الأساسية، وبرنامج الممكنات الرقمية، وبرنامج مصمم الخدمات الرقمية، والذي يأتي بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

ويهدف مسار الحكومة الرقمية إلى زيادة اعتماد الممكنات الرقمية من خلال الربط الذكي للتقنيات، والعمليات الرقمية، والوحدات التدريبية.

كما تشتمل المسارات على مسار التقنيات الناشئة، ومسار المهارات الرقمية، واللذين يتكونان من مجموعة متنوعة من البرامج منها الورش القصيرة المرنة للأفراد، والمعسكرات الافتراضية المكثّفة المخصصة لطلبة المدارس والخريجين الجدد من أبناء وبنات الدولة المقبلين على العمل في مختلف القطاعات، لا سيما الخاص منها.

وحول هذه المبادرة قال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: «تقوم الأكاديمية الافتراضية لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدور فاعل في نشر ثقافة التحول الرقمي وبناء الكفاءات القادرة على التعامل مع أدوات العصر ومفاهيمه، استعداداً للمستقبل. وتمثل الأكاديمية أحد مظاهر اهتمام الهيئة بالمسؤولية المجتمعية، كما تجسد اهتمام دولة الإمارات بالبعد الإنساني والعالمي من خلال إنشاء مركز الابتكار الرقمي العالمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات. ونحن نرى أن السرعة الفائقة في التحولات الرقمية تستلزم البقاء على أهبة الجاهزية لاكتساب المهارات والمعارف التي تمكّن مختلف الشرائح المجتمعية من التكيّف وتطوير الذات.»

وأضاف: «نحن في دولة الإمارات نتحرك بوتيرة متسارعة في سياق ترسيخ أسس الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تعزز رفاهية الجميع على أرض الدولة، من هنا جاء اهتمامنا بتعزيز الأداء في كافة القطاعات، حيث تجسد هذا الأمر في إشراك القطاع الخاص ضمن برنامج تدريب ممكنات الحكومة الرقمية. ويأتي هذا البرنامج في سياق مسؤولية الهيئة عن تنظيم وتمكين التحول الرقمي في دولة الإمارات، انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة واستراتيجيات الدولة في هذا السياق.»