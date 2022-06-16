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«أبوظبي الأول» يفتتح فرعاً جديداً في سوق أبوظبي العالمي
«أبوظبي الأول» يفتتح فرعاً جديداً في سوق أبوظبي العالمي
16 يونيو 2022 13:50

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن افتتاح فرعه الجديد في سوق أبوظبي العالمي، وذلك عقب حصوله على الترخيص اللازم من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي. ويشكل هذا الافتتاح خطوة هامة في استراتيجية توسعة أعمال بنك أبوظبي الأول، وتساهم في تعزيز علاقات البنك مع عملائه في السوق المالي.

وسيعمل الفرع الجديد ككيان مستقل بموجب أحكام وأنظمة سوق أبوظبي العالمي، وتشمل قاعدة عملائه نخبة من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية والإقليمية المرموقة، والمؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، والكيانات شبه الحكومية.

وسيركز الفرع على خدمة وتطوير العلاقات مع العملاء الأساسيين لمجموعة بنك أبوظبي الأول من العاملين في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بالاستفادة من العلاقات العالمية لبنك أبوظبي الأول وخبراته الواسعة وقوته المالية.

وبهذه المناسبة، قال مارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار لمجموعة بنك أبوظبي: «يلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً هاماً في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للتجارة والأعمال، والتأكيد على اعتبارها جسر يربط بين أسواق المنطقة وغيرها من الأسواق الدولية الرئيسية. وسنتمكن في بنك أبوظبي الأول من خلال تعزيز مستوى حضورنا ضمن منظومة الخدمات المالية الحيوية لسوق أبوظبي العالمي، من تزويد عملائنا بأفضل الخدمات والعروض الخاصة، وتطوير علاقاتنا المصرفية مع جهات رئيسية. كما سيمكن فرع بنك أبوظبي الأول من تقديم خدمة أفضل ستساهم في تجسيد طموحات التوسع والعالمية لعملائه في سوق أبوظبي العالمي».
 

بنك أبوظبي الأول
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