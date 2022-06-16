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تراجع أسعار الذهب عالمياً بعد رفع الفائدة الأميركية
تراجع أسعار الذهب عالمياً بعد رفع الفائدة الأميركية
16 يونيو 2022 13:43

أبوظبي (وام)

تراجعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، مع صعود الدولار، وذلك بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في خطوة تستهدف مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وبحلول الساعة/10:30 بتوقيت الإمارات صباحاً/، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% إلى 1830.93 دولار للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.72% إلى 1832.75 دولار للأونصة.

وأعلن الفيدرالي الأميركي، مساء أمس، رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994، لتتراوح بذلك أسعار فائدة الأموال الاتحادية قصيرة الأجل بين 1.5% و1.75%.
 

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