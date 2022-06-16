الذهب ينخفض بعد رفع أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1831.63 دولار للأوقية ، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 1833.40 دولار للأوقية.

ويزيد رفع الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.67 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 940.98 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1870.79 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات