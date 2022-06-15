بتوجيهات منصور بن محمد.. ضوابط تشغيلية للوسائل البحرية المسيّرة عن بُعد

دبي (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أصدرت سلطة مدينة دبي الملاحية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، قراراً بشأن تعديل ضوابط تسجيل وترخيص الوسائل البحرية المسيّرة عن بُعد واشتراطات تشغيلها.

وأعرب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لمتابعته المستمرة وتوجيهاته بتسخير كافة الجهود في سبيل توفير أقصى درجات الأمن والأمان ورفع كفاءة وجاهزية المنافذ والحدود في دبي للتعامل بحرفية عالية مع التحديات والمتغيرات المحيطة، مشيراً إلى أن السياسات والتشريعات التي يصدرها المجلس تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق أعلى درجات التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

من جانبه، أشار الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، إلى أن قرار تسجيل وترخيص وتشغيل الوسائل البحرية المسيّرة عن بُعد والذي يواكب توجهات مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، اشترط عدداً من ضوابط التشغيل بشأن الوسائل البحرية المسيّرة عن بُعد، في مقدمتها الامتثال لكافة المعاهدات واللوائح والقوانين الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية فيما يتعلق بمخرجات تعميم لجنة السلامة البحرية وتعديلاته، بجانب التنسيق والحصول على موافقة مسبقة من جانب السلطة بشأن أماكن وأوقات تشغيل الوسائل البحرية المسيّرة عن بُعد لضمان سلامة الملاحة البحرية داخل مياه إمارة دبي.

وأوضح الشيخ سعيد آل مكتوم أن القرار ينصّ على توفير تقرير فحص وشهادة سلامة من هيئة فنية معتمدة تؤكد سلامة تشغيل الوسيلة عن بُعد في جميع الظروف الاعتيادية أو الطارئة التي قد تؤدي إلى فقدان الاتصال والسيطرة عليها، مع ضرورة تشغيل الوسيلة البحرية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والاسترشاد بمدونات التشغيل الدولية.