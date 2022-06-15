15 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (دبي)

واصلت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية ارتفاعها أمس، لتغلق في المنطقة الخضراء بعد تحسن أداء غالبية الأسهم القيادية، لتربح القيمة السوقية لكلا السوقين نحو 15 مليار درهم، منها 10 مليارات درهم لسوق أبوظبي، لتبلغ القيمة السوقية الإجمالية 1.997 تريليون درهم، ونحو 5 مليارات مكاسب سوقية لسوق دبي لتصل القيمة السوقية إلى مستوى 542.536 مليار درهم.

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة جاوزت 0.39% ليغلق عند مستوى 9539.17 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي ليربح المؤشر 37.9 نقطة ويغلق عند 3335.79 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.15%. وبلغت تداولات أسواق الأسهم المحلية الإجمالية 1.9 مليار درهم بعد تداول 312.74 مليون سهم خلال 15385 صفقة.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.41 مليار درهم بعد تداول 206.97 مليون سهم، خلال تنفيذ 10085 صفقة.

ومن أصل 57 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وظلت أسهم 11 شركة على ثبات.

وشهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم شركة أم القيوين للاستثمارات العامة تم خلالها تداول 14.23 مليون سهم بقيمة 17 مليون درهم وبسعر 1.2 درهم للسهم الواحد.

وتصدرت قائمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي «مجموعة ملتيبلاي» بنحو 48.79 مليون سهم، تلاه «الدار العقارية» بحجم تداولات 18.68مليون سهم، ثم «أبوظبي الأول» بنحو 13.89 مليون سهم.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 282 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 268.27 مليون درهم، ثم سهم «ألفا ظبي» بقيمة تداول 117.4 مليون درهم.

وتصدر «جلفار» قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 4% ليغلق عند 1.3 درهم، وتلاه «فيرتيجلوب» بنسبة 2.2% عند مستوى 5.5 درهم، ثم «ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية» بنسبة 2.2% ليبلغ 41.9 درهم. وارتفع سهم «إشراق» بنسبة 2.1% ليغلق عند 0.377 درهم، في حين صعد «الدار العقارية» 1.88% إلى 4.87 درهم.

سوق دبي

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 387.37 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 105.77 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5300 صفقة. وارتفعت أسهم 16 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة وثبتت أسهم 3 شركات.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنك المشرق بنحو 88.59 مليون درهم، وتلاه «إعمار العقارية» بقيمة 87.9 مليون درهم. ثم «الإمارات دبي الوطني» بقيمة تداولات 42.19 مليون درهم.

وجاء سهم «إعمار العقارية» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 15.97 مليون سهم، وتلاه «سوق دبي المالي» بتداول 14.89 مليون سهم، ثم «ديوا» بتداول 11 مليون سهم.

الأسهم النشطة

سجلت الأسهم النشطة في سوق دبي ارتفاعات جيدة ومنها «إعمار العقارية» بنسبة 0.72 % ليغلق عند 5.53 درهم، وارتفع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.24% ليسجل 13.65 درهم.

ودعم من صعود المؤشر ارتفاع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 2.71% إلى 1.89 درهم، في حين صعد سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 2.26% إلى 5.86 دراهم، وارتفع سهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.75% ليغلق عند سعر 4.47 درهم.