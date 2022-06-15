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4 عروض لتطوير محطة «المرفأ أم 2»
4 عروض لتطوير محطة «المرفأ أم 2»
16 يونيو 2022 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، عن تسلمها أربعة عروض لتطوير مشروع محطة المرفأ M2 لتحلية المياه بالتناضح العكسي وفقاً لنموذج المنتج المستقل، والشركات المتقدمة بعروضها هي شركة جي إس إنيما، وشركة أكسيونا، وشركة أكوا، وشركة إنجي.
وستقوم الشركة الفائزة بمناقصة تطوير مشروع المرفا M2 للتناضح العكسي بتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي وفقاً لنموذج المنتج المستقل. 
وستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بإجراء التحليل الفني للعروض المقدَّمة، للتأكد من استيفاء كافة الشروط الفنية قبل الإعلان عن موعد إجراء عملية التحليل المالي وتحديد الشركة الفائزة بالعطاء. 
ومن المتوقع الإعلان عن ترسية المشروع وتوقيع اتفاقية الشراء خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يبدأ المشروع عملياته التجارية في الربع الثاني من عام 2025. 

شركة مياه وكهرباء الإمارات
المرفأ
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