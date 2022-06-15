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%59 معدل إشغال «بيوت العطلات» في دبي
قطاع بيوت العطلات يسجل أداءً استثنائياً في دبي (الاتحاد)
16 يونيو 2022 01:45

مصطفى عبد العظيم (دبي)

شهدت معدلات إشغال وحدات بيوت العطلات في دبي ارتفاعات متواصل خلال السنوات القليلة الماضية، بصعودها من 49% عام 2015 إلى 59% في العام الماضي، رغم الزيادة القياسية المصاحبة في عدد الوحدات خلال تلك الفترة، والتي زادت نسبتها عن 736%، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة.
وبحسب التقرير السنوي للدائرة حول أداء القطاع السياحي في الإمارة لعام 2021، ارتفع عدد وحدات «بيوت العطلات» في الإمارة من 1641 وحدة عام 2015 عندما تم إطلاق النظام الجديد إلى 13 ألفاً و722 وحدة بنهاية العام الماضي 2021، لمواكبة النمو القوي في الطلب على تأجير بيوت العطلات، والذي يعكس بدوره ديناميكيات السوق المتغيرة. 
و«بيوت العطلات» هي الوحدات العقارية المؤثثة التي يتم تخصيصها وفق الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها، بهدف مزاولة نشاط خدمة تأجير بيوت العطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء، بشكل منتظم ومستمر. وأوضح التقرير إن معدل إشغال وحدات بيوت العطلات كانت تصل إلى 49% في عام 2015 ليرتفع لنحو 59% في 2021، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الوحدات التي دخلت الخدمة في السوق، مشيراً إلى أنه في عام 2021 سجل قطاع بيوت العطلات أداءً استثنائياً، حيث بلغ معدل الإشغال على مستوى المدينة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.وأفاد التقرير أن معدل السعر اليومي لوحدات بيوت العطلات سجل هو الأخر أعلى معدل على الإطلاق، حيث وصل إلى 963.10 درهم (262.21 دولاراً)، مرتفعاً من 801.30 درهم (218.16 دولاراً) في عام 2020، بنسبة نمو بلغت أكثر من 20%.

 

بيوت العطلات
دبي
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