منصات عالمية للعملات المشفرة تلغي وظائف وتكافح للبقاء

حسام عبدالنبي (دبي) واصلت أسواق العملات المشفرة تراجعاتها اليوم، لتلقي بظلالها على المنصات والشركات العاملة في هذا المجال، حيث قررت أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة الأميركية إلغاء نحو 1100 وظيفة، أو ما يقرب من 18% من قوتها العاملة العالمية من أجل مواجهه الركود الاقتصادي، وتكافح شركات ومنصات أخرى حالياً من أجل البقاء.

وإلى ذلك تجددت المطالب بتنظيم جميع الأصول المشفرة وأيضاً مقدمو الخدمات المرتبطة بها، خاصة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل حماية المستثمرين من عمليات إقراض العملات المشفرة، خصوصاً بعد أن باتت منصات إقراض العملات المشفرة تعمل إلى حد ما مثل البنوك من حيث الحصول على العملات المشفرة من الأفراد مقابل تقديم عائد كبير لهم.

وهبطت عملة «بيتكوين» إلى مستوى 20816 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها في 18 شهراً حسب بيانات منصة «تريدنج فيو» والتي أكدت زيادة عمليات بيع العملات المشفرة مع تراجعات البورصات الأميركية.

وقرب منتصف تداولات اليوم، تم تداول «بيتكوين» عند مستوى 21 ألف دولار، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 8%، وتراجعت «ايثريوم» بنسبة 10.5% إلى 1113 دولاراً، كما تراجعت عملات «ريبل» بنسبة 4.6% إلى 0.305 دولار، وخسرت عملة «سولانا» 9.8% من قيمتها لتسجل 28.04 دولار، في حين واصلت عملات «تيثر» و«يو اس دي كوين» و«باينانس يو اس دي» التداول قرب مستوى الدولار الواحد.

إلغاء الوظائف

تظل العديد من شركات العملات المشفرة في موقف صعب مع استمرار انخفاض سعر «بيتكوين»، وتُعد شركة إقراض العملات المشفرة «سلسيوس» من بين هذه الشركات حيث تكافح حالياً من أجل البقاء.

وأيضاً أعلنت «Coinbase Global» التي تعد أكبر بورصة عملات مشفرة في الولايات المتحدة الأميركية عن خطة لإلغاء نحو 1100 وظيفة، أو ما يقرب من 18% من قوتها العاملة العالمية بسبب بدء الركود الاقتصادي، حيث وجه براين أرمسترونج، الرئيس التنفيذي للشركة رسالة إلى عموم الموظفين تنص على أنه: «في الساعة التالية، سيتلقى كل موظف بريداً إلكترونياً من الموارد البشرية لإعلامك بما إذا كنت قد تأثرت أو لم تتأثر بهذا التسريح».

وقال أرمسترونغ: «يبدو أننا ندخل في ركود بعد 10 سنوات من الازدهار الاقتصادي، وقد يؤدي الركود إلى شتاء عملات مشفرة آخر، ويمكن أن يستمر لفترة طويلة». وأضاف أن عائدات التداول انخفضت بشكل كبير خلال فصول الشتاء الماضية، مشيراً إلى أن «كوين بيز» نجت خلال أربعة فصول شتاء رئيسية منذ تأسيسها في عام 2012 وكانت الشركة تنمو «بسرعة كبيرة جداً»، حيث وصل عدد موظفيها إلى 1250 موظفاً اعتباراً من بداية عام 2021، وكانت تكاليف توظيفهم مرتفعة جداً بحيث لا يمكن إدارة هذه السوق غير المؤكدة بشكل فعال.



تنظيم الأصول

ونقلت «كوين تيلجراف» تصريحات ميريد ماكجينيس، مفوض الخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال في المفوضية الأوروبية، تؤكد فيها الحاجة إلى «تنظيم جميع الأصول المشفرة» حيث ذكرت أن منصة «سيلسيوس» التي علقت مؤخراً عمليات السحب وكذلك انهيار عملة تيرا (LUNA) تظهر الحاجة إلى تنظيم الأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن المخاوف المستمرة بشأن احتمال استخدام العملات المشفرة للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا كانت أحد العوامل أيضاً.

وأوضحت ماكجينيس، أن تنظيم جميع الأصول المشفرة، سواء كانت أصولاً مشفرة غير مدعومة أو ما يسمى بـ«العملات المستقرة» وكذلك تنظيم مقدمو خدمات الأصول المشفرة أمر ضروري، حيث «يمكن تسهيل تنفيذ العقوبات إذا كان إطار عملنا الخاص بالعملات المشفرة في مكانه الصحيح، وإذا كان جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة كيانات خاضعة للتنظيم ويخضعون لإشراف فعال في الاتحاد الأوروبي.

ومن جهته طالب غاري غينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، مجدداً بحماية المستثمرين في الأوراق المالية التي تقدمها شركات العملات المشفرة، حيث صرح خلال مؤتمر «روبرت إف كينيدي» لمستثمري بوصلة حقوق الإنسان بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات ستستخدم سلطتها الحالية للتركيز على مشروعات العملات المشفرة والبورصات، محذراً من عوائد الاستثمار «الجيدة جداً لدرجة يصعب تصديقها».