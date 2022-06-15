«دو» تستقطب 3 قيادات إماراتية



دبي (الاتحاد) - أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في فريقها التنفيذي في وقت تواصل فيه الشركة المضي قدماً في خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع النمو عبر جميع قطاعات أعمالها، وبالأخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتأتي هذه التعيينات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لترسيخ ريادتها في مجال التوطين، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية ودعم المواهب الشابة وتعزيز تطورهم المهني، بما يساهم في بناء فريق عمل يضم نخبة من القادة الإماراتيين ذوي الخبرات والكفاءات العالية على مستوى قطاع الاتصالات. وسيباشر كل من محمد القبيسي وخالد المزروعي وحسن علي بلهون الشميلي مهامهم في تنفيذ استراتيجيات الشركة والإشراف على إدارة عملياتها. وتنسجم التعيينات الجديدة مع النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الشركة منذ تأسيسها، والذي يستهدف رعاية الكفاءات الإماراتية وضمان تمتعهم بآفاق وظيفية طويلة الأجل – حيث تبلغ نسبة الإماراتيين من إجمالي القوة العاملة في الشركة 40% يشغل 47% منهم مناصب قيادية في الشركة. وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: إن انضمام ثلاثة من الكفاءات الإماراتية على مستوى قطاع الاتصالات إلى فريق الشركة القيادي يشكل إضافة مهمة لأعمالها، لا سّيما في هذه المرحلة المهمة للغاية في تاريخ الشركة، والتي تسعى خلالها إلى تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤيتنا للمستقبل.