«سوق أبوظبي» يصدر تعميم بشأن متطلبات الإفصاح

حسام عبدالنبي (دبي) أصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية التعميم رقم 30 لسنة 2022 بشأن متطلبات الإفصاح عن التقرير المالي للربع الثاني من العام الجاري، مطالباً بتزويد إدارة السوق ببيانات مالية ربع سنوية مراجعة من قبل مدقق الحسابات الخارجي للشركة المدرجة خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع المعني مرفق بها تقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشة إداراتها التنفيذية موقعاً. وشدد السوق على ضرورة التزام الشركة المدرجة بإعداد بيناتها المالية المعتمدة من ادارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية. وأشار إلى أن الشركات المدرجة تكون ملتزمة بالإفصاح عن البيانات المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول وفقاً لإرشادات الإفصاح للشركات المساهمة العامة والخاصة الصادر من سوق أبوظبي للأوراق المالية، منبهاً إلى ضرورة الالتزام بتزويد السوق بالتقرير المالي للربع الثاني باللغتين العربية والإنجليزية، وفقاً للمادة 36 من نظام هيئة الأوراق المالية والسلع والتي تلزم الشركات بالإفصاح باللغتين العربية والانجليزية، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية تزويد السوق بالتقرير المالي للربع الثاني من هذا العام عن طريق آلية الإفصاح الإلكتروني باللغتين المذكورتين. وأكد سوق أبوظبي للأوراق المالية أهمية الإفصاح والشفافية عن المعلومات والبيانات المالية للشركات المدرجة لما فيه مصلحة المستثمرين وكافة المتعاملين بالأوراق المالية، واستناداً للمادة التاسعة من الأنظمة الخاصة بقواعد الإدراج والإفصاح (2022) الصادرة من سوق أبوظبي للأوراق المالية وقرارات مجلس إدارة السوق بهذا الشأن. وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أوضح أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة ستبدأ اعتباراً من اليوم الموافق 16 يونيو 2022 ولحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري، مؤكداً أنه سيتم تعميم هذا القرار على الهيئة وجميع الشركات المدرجة، وجميع الإدارات والوسطاء والمعتمدين والمستثمرين في السوق.