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«الأوراق المالية» تُرخص لـ20 نشاطاً
مقر هيئة الأوراق المالية والسلع
15 يونيو 2022 19:55

 
أبوظبي (وام) أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة «الهيئة» رقم (13) لسنة 2021، على أن يسري العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من أمس، والذي تتضمن إضافة ترخيص نشاط مشغل منصة التمويل الجماعي ضمن اختصاصات هيئة الأوراق المالية والسلع. وأشارت «الهيئة»، عبر موقعها الإلكتروني، إلى اختصاصاتها بالترخيص لـ20 نشاطاً مالياً تشمل: وسيط تداول، ووسيط تداول وتقاص، ووسيط تداول في الأسواق المالية، ووسيط تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، وتاجر أوراق مالية «Dealer»، والاستشارات المالية، والمستشار المالي «مدير الإصدار»، ومستشار الإدراج، والترويج والتعريف والتقاص العام وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة استثمارات صناديق الاستثمار، والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار، والحفظ الأمين، وأمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، ومصدر الأذونات المغطاة، وبنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع، والتصنيف الائتماني. جدير بالذكر، أن تعريف التمويل الجماعي يوضح أنه وسيلة تُمكن طالب التمويل من الحصول على مبالغ مالية من المستثمرين بغرض تمويل مشروعه من خلال المنصة مقابل حصص في رأسمال شركة ستؤسس أو شركة مؤسسة لتنفيذ هذه المشروع، بينما «المنصة» تعتبر نظام تشغيل إلكتروني مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي، أما «المشغل» فهو الشخص الاعتباري المرخص له بمزاولة النشاط.

هيئة الأوراق المالية والسلع
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