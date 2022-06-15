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«الاتحاد للطيران» تطلق خمس وجهات صيفية
طائرة «الاتحاد للطيران» لدى وصولها إلى نيس الفرنسية
15 يونيو 2022 19:54

 
أبوظبي (الاتحاد) - تطلق الاتحاد للطيران، خمس وجهات موسمية هذا الأسبوع لتربط أبوظبي بعدد من الوجهات الصيفية السياحية على امتداد أوروبا والمحيط الهندي. وانطلقت صباح أمس ثلاث رحلات موسمية، لتتجه إحداها إلى نيس، درّة الريفييرا الفرنسية، والثانية إلى المدينة التاريخية العريقة هيراكليون في جزيرة كريت اليونانية، والأخيرة إلى مالقة في إسبانيا. وسوف تتم خدمة تلك الوجهات بمعدّل رحلتين في الأسبوع. كما ستنطلق في اليومين المقبلين رحلات جديدة، لخدمة جزيرتي سانتوريني في اليونان وزنجبار في تنزانيا. وستكون بمعدّل ثلاث رحلات في الأسبوع. وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران، قائلاً: «سيكون أمام عشاق المغامرات الكثير لاكتشافه هذا الصيف مع الاتحاد للطيران. انطلاقاً من الشواطئ المدهشة لساحل اللازورد في الريفييرا الفرنسية تقدّم شبكة وجهات الاتحاد الكثير من خيارات الاصطياف المذهلة والتجارب التي لن تنسى».

مطار أبوظبي الدولي
الاتحاد للطيران
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