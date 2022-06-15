«ويز إير» تطلق عرضاً على وجهاتها الصيفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، عن تقديم عرضٍ مؤقت لعملائها ليومٍ واحد فقط بمناسبة حلول فصل الصيف، ويتضمن أسعاراً مخفّضة على 5 آلاف تذكرة بسعر 120 درهماً إماراتياً على رحلات مختارة حتى نهاية أغسطس.

وتقدم شركة الطيران الوطنية للمسافرين تجارب سفر مريحة ومنخفضة التكلفة من وإلى أبوظبي، لاستكشاف وجهات مميزة وغنية ثقافياً، بما فيها مدن حيوية وغيرها من الوجهات ذات المناظر الطبيعية الخلابة.

ويتضمن العرض المستمر حتى نهاية يوم 15 يونيو، أسعاراً مخفّضة بـ 120 درهماً إماراتياً على الرحلات مختارة، وتتيح ويز إير أبوظبي لعملائها فرصةً مميزة للاستمتاع بفترة الصيف وغيرها من خلال خوض تجارب شيّقة وجديدة بأسعار مدروسة للجميع.

ويقدم العرض الترويجي للمسافرين من محبيّ المغامرة فرصة الحجز بأسعار مخفضة للغاية على جميع الرحلات القادمة إلى دولة الإمارات والمغادرة منها، بما في ذلك رحلات الشركة إلى أثينا وسانتوريني (اليونان) وباكو (أذربيجان) وكوتايسي (جورجيا) ويريفان (أرمينيا).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايكل بيرلويس، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: «يتيح هذا العرض المؤقت والمميز للمسافرين من مختلف الدول فرصة الاستمتاع بعطلات الصيف واستكشاف وجهاتهم المفضلة والتعرّف على أفضل المناطق الثقافية والتاريخية بأسعار منخفضة للغاية. وتقدم شبكة ويز إير أبوظبي المتنامية رحلات سفر مريحة وآمنة في جميع أنحاء أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ونتطلّع لاستقبال المسافرين على متن رحلاتنا في أقرب وقتٍ ممكن».

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج (مصر) وعمّان (الأردن) وأثينا (اليونان) وباكو (أذربيجان) وبلغراد (صربيا) وكوتايسي (جورجيا) والمنامة (البحرين) وماتالا (سريلانكا) ومسقط (عُمان) وسانتوريني (اليونان) وساراييفو (البوسنة) وتل أبيب (إسرائيل) وتيرانا (ألبانيا) ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.