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1.17 تريليون درهم قيمة الودائع الكبيرة في مصارف الإمارات
1.17 تريليون درهم قيمة الودائع الكبيرة في مصارف الإمارات
15 يونيو 2022 12:15

أبوظبي (وام)

استحوذت الودائع ذات الحجم الكبير/أكثر من 20 مليون درهم/ على الحجم الأكبر من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في الدولة والبالغ قيمتها 1.996 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، وذلك وفق احصائيات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع بأكثر من 20 مليون درهم بلغت قيمتها نحو 1.175 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي بما يعادل 59% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة. 

وبحسب الإحصائيات، فإن الودائع بأكثر من 5 ملايين وحتى 20 مليوناً بلغت قيمتها نحو 242.46 مليار درهم أو ما نسبته 12.1% من إجمالي الودائع، فيما حازت الودائع بأكثر من مليون وحتى 5 ملايين على نحو 12.5% من الإجمالي بقيمة 250.63 مليار درهم. 

وأوضح المصرف أن حصيلة الودائع بأكثر من 500 ألف وحتى مليون درهم وصلت إلى 95.62 مليار درهم بنسبة 4.8% من إجمالي الودائع بنهاية العام الماضي، فيما وصلت حصة الودائع بأكثر من 250 ألفاً وحتى 500 ألف لنحو 4.4% أو ما يعادل 87.43 مليار درهم. 

وأشار المصرف المركزي إلى أن حصة الودائع من صفر وحتى 250 ألف درهم بلغت نحو 7.2% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة أو ما يعادل 144.48 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

مصرف الإمارات المركزي
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