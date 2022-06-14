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الاقتصادي
478 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا
حاويات في ميناء خليفة (أرشيفية)
15 يونيو 2022 01:43

أبوظبي (وام) 

تجاوز حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وألمانيا خلال الفترة من 2012-2021 نحو 478 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. واستحوذت الواردات على نسبة 89.5% من إجمالي التبادل التجاري، فيما بلغت حصة الصادرات 3.5%، وإعادة التصدير 7%. أظهرت البيانات أن التبادل التجاري بين البلدين توزع بين 427.4 مليار درهم للواردات، فيما بلغت قيمة الصادرات 17.1 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 33.4 مليار درهم بزنة 353 ألف طن. 
ونما التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا بنهاية العام الماضي بنسبة 12% ليرتفع إلى 35.3 مليار درهم، مقابل 31.5 مليار درهم بنهاية 2020. وتبوأت السيارات المركز الأول في قائمة أهم السلع التي تم استيرادها من ألمانيا خلال 2021 بنحو 4.3 مليار درهم. 
وشملت قائمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى ألمانيا خلال العام 2021، أسلاك وكابلات معزولة بنحو 363 مليون درهم، وسجائر بـ 166 مليون درهم، ومدخرات كهربائية بـ 134 مليون درهم وحلي ومجوهرات بـ 76 مليون درهم، وألومنيوم خام بـ 75 مليون درهم. وتضمنت قائمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها إلى ألمانيا أجهزة هاتف بقيمة 494 مليون درهم، وعنفات نفاثة وعنفات دافعة بـ485 مليون درهم، وسيارات بـ 391 مليون درهم، وأجزاء مركبات جوية بـ 371 مليون درهم، وحلي ومجوهرات بـ196 مليون درهم.

الإمارات وألمانيا
الإمارات
ألمانيا
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء
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