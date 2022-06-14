«تطوير الصناعة» يوصي بإطلاق منصة موحدة للبيانات الصناعية

أبوظبي (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»، الاجتماع الثاني للمجس، لبحث مبادرات استراتيجية مع الدوائر الاقتصادية في الدولة، فيما أوصى الاجتماع بإطلاق منصة موحدة للبيانات الصناعية.

واستعرض المجلس توصيات الاجتماع الأول، والتقدم المحرز في إنجاز التوصيات، كما تم عرض المستهدفات الاستراتيجية لكل إمارة وانسجامها مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث عرضت كل إمارة الحوافز التي توفرها لتحفيز أداء القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى عدد من الملفات الحيوية لتسهيل بيئة الأعمال وتقليل التكلفة على المستثمرين الصناعيين.

أدوات التمكين والتكامل

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس «مجلس تطوير الصناعة»: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وانسجاماً مع التوجهات الحكومية الداعمة لتعزيز نمو الصناعة الوطنية، نعمل على تسريع أدوات التمكين والتكامل والشراكة في المشاريع الوطنية الكبرى بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم مسيرتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل». وأضاف: «انسجاماً مع خريطة الطريق التي حددتها حكومة الإمارات، فإننا نعمل على تعزيز ممكنات التكامل والشراكة بين القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وانتهت فرق العمل في «مجلس تطوير الصناعة» من تحديد مستهدفاتٍ استراتيجية واضحة على مستوى الدولة، سيتم البت فيها خلال الأسابيع المقبلة ضمن المستهدفات الحكومية لمضاعفة الجهود وتسريع الفرص والمشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني».



تعزيز القدرة التصديرية

من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس «مجلس تطوير الصناعة»، إن فرق العمل والبرامج الطموحة التي تم استحداثها في المجلس، تسهم بشكل حيوي في تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، باعتباره محركاً أساسياً للنمو، ولتعزيز قدرة وتنافسية المنتجات المصنعة في الإمارات في الأسواق المحلية، وكذلك زيادة قدراتها التصديرية في الأسواق الخارجية، وترسيخ منظومة عمل محفزة لتأسيس وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المتابعة المستمرة للتطور المتحقق في المؤشرات الاستراتيجية الموحدة لأداء القطاع الصناعي الإماراتي.

وأضاف معاليه: تطرق الاجتماع إلى مستجدات فرق العمل (البيانات، والسياسات والتشريعات، والممكنات الصناعية)، ونسب الإنجاز المحققة منذ الاجتماع الأول، وناقشنا مستجدات تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، وكذلك مستجدات منصة البيانات الصناعية التي أوصى المجلس بتطويرها لتوحيد البيانات على مستوى الدولة، وما سيوفره هذا المشروع من بيانات ذات جودة، تسهم في دعم اتخاذ القرار، وكذلك توصية مشروع التعداد الوطني المتكامل للقطاع الصناعي الذي سيغطي جميع الإمارات والمناطق الحرة التابعة لها. كما استعرض المجلس سياسة تثمين المخلفات والحد من تصديرها، بما يعزز وفرة المواد وخفض تكلفة المُدخلات الصناعية وإضافة القيمة، انسجاماً مع مفاهيم الاستدامة والاقتصادي الدائري.

منتدى «اصنع في الإمارات»

ناقش المجلس استعدادات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركائها الاستراتيجيين بمن فيهم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، لإطلاق «منتدى اصنع في الإمارات» في 21 و22 يونيو في مركز أدنوك للأعمال بالعاصمة أبوظبي، والذي سيتم خلاله تسليط الضوء على عدد من الفرص والمشاريع الاستثمارية الصناعية، والإعلان عن عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المستثمرين وكبرى الشركات الصناعية الإماراتية والعالمية لتطوير صناعاتهم والاستفادة من برامج مثل «القيمة الوطنية المضافة»، والتحول إلى حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي.