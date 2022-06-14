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تشكيل مجلس إدارة «سيدات أعمال الشارقة»
تشكيل مجلس إدارة «سيدات أعمال الشارقة»
15 يونيو 2022 01:39

الشارقة (الاتحاد)

أعلن «مجلس سيدات أعمال الشارقة» تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، وعضوية نخبة من رائدات الأعمال، كاشفاً عن مهام الأعضاء، ومنها اقتراح مشاريع ريادية في مجال خبرة كل واحد من الأعضاء، على أن يهدف المشروع إلى مساعدة سيدات الأعمال، وأن يتماشى مع رؤية ومهمة «مجلس سيدات أعمال الشارقة».  
وضم تشكيل المجلس الجديد في عضويته كلاً من: ندى اللواتي، عضو مجلس الإدارة لقطاع التكنولوجيا، وأولمبيا طباش، عضو مجلس الإدارة لقطاع العطور والتجميل، ونوال النعيمي، عضو مجلس الإدارة لقطاع المشاريع الغذائية، وآمنة الشرع، عضو مجلس الإدارة لقطاع التجارة والعقار، والدكتورة شذى علاي، مستشار لكافة اللجان التابعة لأعضاء مجلس الإدارة، وشروق المدفع، عضو مجلس الإدارة لقطاع المجوهرات والأزياء.   

مجلس سيدات أعمال الشارقة
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الشارقة
هند بنت ماجد القاسمي
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