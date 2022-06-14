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إطلاق التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة
خلال إطلاق التحالف (من المصدر)
15 يونيو 2022 01:38

دبي (الاتحاد)

أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة عن تأسيس التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، على هامش فعاليات الدورة الثامنة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة، الذي ينعقد في خليج مونتيجو بمنطقة سانت جيمس في جامايكا من 13 - 17 يونيو الجاري، ويجمع نخبة من المتحدثين العالميين وصانعي السياسات والأكاديميين والمنظمات متعددة الأطراف وقادة الشركات العالمية من أكثر من 100 دولة.
وشهد المعرض والمؤتمر الدولي السنوي الذي تقام فعالياته تحت شعار: المناطق الحرة: «شريككم الأمثل لتحقيق المرونة والاستدامة والازدهار»، إطلاق الدورة السنوية الأولى من مؤتمر التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة، بالتعاون بين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، والذي يتناول أبرز القضايا الناشئة والمتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة ودور الشراكات في تمكين تبادل الخبرات خلال مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19.
وجاء تدشين التحالف خلال حفل رسمي أقيم ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة بحضور، فخامة آندرو مايكل هولنس رئيس وزراء جامايكا، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وعددٍ من الأعضاء المؤسسين للتحالف. ويضم التحالف كلا من الأونكتاد، والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومنظمة المناطق الاقتصادية الأفريقية، ورابطة مناطق التجارة الحرة للأميركتين، والرابطة الدولية لمجمعات العلوم، والرابطة الوطنية لمناطق التجارة الحرة وسلطة المنطقة الاقتصادية الفلبينية والاتحاد العالمي للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة. 

المنظمة العالمية للمناطق الحرة
المناطق الحرة
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