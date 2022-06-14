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الاقتصادي
«أبوظبي للصادرات» يوقع اتفاقية تمويل مع «كابيتال بنك»
خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
15 يونيو 2022 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تمويل مع كابيتال بنك الأردنية، لفتح خط ائتمان بقيمة 73.4 مليون درهم، (20 مليون دولار)، لتعزيز النشاط الاقتصادي بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة لتنمية حركة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول المنطقة، سعياً لدعم الصادرات الإماراتية وتعزيز وجودها في الأسواق الأردنية.
حضر التوقيع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وباسم خليل السالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للبنك في الأردن، من قبل خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وداود الغول، الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك.
وقال محمد سيف السويدي: «نسعى إلى استهداف أسواق إقليمية وعالمية جديدة تتميز باقتصاد متنامي وواعد، لذا فإننا نعمل على تقديم التمويلات والضمانات لرفع مستوى مساهمة الشركات الإماراتية وإتاحة الفرص التنافسية لوصول السلع والمنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق الدولية، بما فيها الأسواق الأردنية».
وقال باسم خليل السالم: هذه الشراكة تسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري وانتعاش النمو الاقتصادي للبلدين، متطلعاً لأن تحقق هذه الاتفاقية غايتها وتلبي الطموحات والأهداف المشتركة، بما يدعم تحقيق مسيرة التنمية المستدامة.
ومن جانبه، قال خليل فاضل المنصوري: «بموجب هذه الاتفاقية، يعمل «أدكس» على فتح خط ائتمان مع كابيتال بنك بهدف إعادة إقراضه للمشترين والمستوردين لشراء السلع والخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية».

مكتب أبوظبي للصادرات
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