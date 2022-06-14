8.3 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب في «سوق أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية زيادة في نشاط التداول (البيع والشراء) خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 83% إلى 170 مليار درهم، مقابل 93 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2021، بينما استقر صافي الاستثمارات الأجنبية عند 8.3 مليار درهم، حسب بيانات تم استعراضها خلال حملة ترويجية نظمتها السوق في لندن مؤخراً.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب من 50 مليار درهم خلال الربع الأول 2021 إلى 131 مليار درهم خلال الربع الأول 2022، بزيادة 163%، مع مساهمة لافتة لأكبر 25 مديراً للأصول والصناديق الاستثمارية على مستوى العالم. استهدفت الحملة استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة وفد يضم ممثلي السوق، بالإضافة لـ25 عضواً من كبار المسؤولين التنفيذيين لتسع من شركاته المدرجة.

وخلال هذا الحدث الذي استمر ليومين متتاليين، عقد وفد السوق 204 لقاءات للمستثمرين عبر 47 لقاءً فردياً و37 اجتماعاً لـ89 من المستثمرين المؤسسيين.

ثقة المستثمرين الدوليين

قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يعد نجاح تجربتنا في هذه الفعالية الدولية والإقبال اللافت الذي شهدناه، إلى جانب حجم وفد سوق أبوظبي للأوراق المالية المشارك، بمثابة دليل قوي على مستوى ثقة المستثمرين الدوليين والشركات الاستثمارية الكبرى في أبوظبي عموماً كوجهة استثمارية مركزية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية كمركز مالي إقليمي رائد يجتذب كبار المستثمرين وأهم الشركات الاستثمارية الدولية».