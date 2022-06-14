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«سوق دبي» يختتم مؤتمر المستثمرين العالميين في لندن
مشاركون في مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين (من المصدر)
15 يونيو 2022 01:37

دبي (الاتحاد)

استقطب مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2022 في لندن حشداً من المؤسسات الاستثمارية العالمية الكبرى. وحمل المؤتمر رسالة قوية بشأن ثقة تلك المؤسسات الكبيرة في الآفاق المستقبلية لأسواق المال في دبي وحرصها على الارتقاء بحضورها الملموس في السوق إلى آفاق أرحب في المرحلة المقبلة.
وتم تنظيم المؤتمر مؤخراً بالتعاون مع بنك «اتش اس بي سي»، وبمشاركة 9 شركات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في سوق دبي المالي وناسداك دبي، وهي: هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، بنك دبي الإسلامي، إعمار العقارية، إعمار للتطوير، بنك الإمارات دبي الوطني، موانئ دبي العالمية، أمانات، أرامكس، وشركة سوق دبي المالي.
وشهد المؤتمر عقد 162 اجتماعاً فردياً مع 56 مؤسسة استثمارية عالمية. وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: «يحافظ المستثمرون الدوليون على حضورهم المتميز في سوقنا من خلال استحواذهم على ما يقارب 52% من أنشطة التداول و23% من إجمالي القيمة السوقية».

سوق دبي المالي
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