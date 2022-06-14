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9.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
15 يونيو 2022 01:41

أبوظبي (وام)

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 9.8 مليار درهم في نهاية تعاملات، أمس، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات والاستثمار، وسط سيولة جاوزت 1.75 مليار درهم. ووصلت رسملة الأسهم السوقية إلى 2.527 تريليون درهم في نهاية الجلسة، موزعة بواقع 1.98 تريليون لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية و537.59 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بأكثر من 1% ليغلق عند 9502.05 نقطة وسط تداولات جاوزت 181.7 مليون سهم بقيمة 1.48 مليار درهم عبر تنفيذ 11397 صفقة. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «اتصالات» بنسبة 4.24% ليصل إلى 28 درهماً جاذباً سيولة بأكثر من 98.5 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» بنسبة 0.83% إلى 19.34 درهم مستقطباً 248.9 مليون درهم، كما صعد «أدنوك للحفر» بنسبة 2.42% وصولاً إلى 3.39 درهم بسيولة 23.2 مليون درهم. وتصدر «العالمية القابضة» قائمة الأسهم النشطة في سوق أبوظبي بنحو 348.17 مليون درهم ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.75% عند مستوى 282 درهماً. وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.32% ليغلق عند 3297.8 نقطة وسط تداولات بقيمة 272.2 مليون درهم، مدعوماً بصعود أسهم العقار مع نمو «إعمار العقارية» 3.66% إلى 5.49 درهم، و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.69% إلى 4.35 درهم.

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