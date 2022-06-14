‏«أبوظبي الإسلامي» يطلق بوابة إلكترونية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، بوابة إلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات الذكية والتي تتيح لمطوري التقنيات المالية استخدام واجهة برمجة التطبيقات التابعة للمصرف لتطوير التطبيقات الخاصة بهم.

وتسهم هذه المبادرة الجديدة في مجال التقنيات المالية من مصرف أبوظبي الإسلامي في تحفيز ريادة دولة الإمارات ونمو توجه «النظام المصرفي المفتوح» من خلال إطلاق «واجهة موحدة لبرمجة تطبيقات التقنيات المالية» التابع للمصرف، حيث تتيح لمطوري التقنيات المالية إمكانية تطوير منتجات جديدة، تتفاعل بسهولة مع المنصات الرقمية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي.