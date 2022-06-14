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الاقتصادي
"أمازون" تخطط لإطلاق خدمة توصيل بالمسيّرات
بضائع معبأة على حزام ناقل في مركز شحن أمازون في روبنزفيل ، نيو جيرسي
14 يونيو 2022 13:22

تخطط مجموعة "أمازون" لإطلاق خدمة توصيل بالمسيّرات في كاليفورنيا هذا العام، تحمل اسم "برايم اير"، وهي وسيلة لنقل البضائع تعمل عليها شركات ناشئة ومجموعات كبيرة مثل "وولمارت" منذ سنوات.

وأعلنت المجموعة في بيان الاثنين أن عملاق التجارة الإلكترونية يخطط لإجراء اختبارات عملية في مدينة لوكرفورد بكاليفورنيا.

وقالت أمازون "في وقت لاحق من هذا العام سيتمكن السكان من التسجيل ليستفيدوا من خدمات التوصيل بالمسيّرات مجانًا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول التاريخ. ولا تزال الشركة تنتظر الضوء الأخضر من السلطات للمباشرة بهذه الخدمة.

وسيتمكن المستهلكون من الاختيار من بين "آلاف المنتجات اليومية" التي ستلقي بها المسيّرات في حديقتهم.
ويمكن للمستخدمين تقديم ملاحظات لتحسين الخدمة التي تأمل أمازون في توسيع نطاقها "لتلبية احتياجات العملاء في كل مكان".

وتقول المجموعة إنها أنشأت عشرات النماذج الأولية قبل الوصول إلى نموذج يمكنه تحديد وتجنب العوائق، الثابتة والمتحركة، من المداخن إلى الأجهزة الجوية والحيوانات الأليفة.
وأكدت المجموعة أن "معظم المسيّرات لا تملك هذه القدرة وتتطلب مراقبين لمساعدتها على تجنب المخاطر.

ستتمكن طائرات Prime Air المسيّرة من حمل ما يصل إلى 5 أرطال (2,3 كيلوغرام) من المنتجات في عبوة بحجم "صندوق أحذية كبير"، والسفر لمسافة تصل إلى 24 كيلومترا ، وفق ما أوضح ناطق باسم المجموعة لوكالة فرانس برس.

في نهاية مايو، أعلنت شركة "وول مارت" الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عن توسيع خدمة التوصيل بالمسيرات، وهي تخطط لإتاحتها في 34 موقعا في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.

المصدر: آ ف ب
أمازون
البضائع
التجارة الإلكترونية
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