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الاقتصادي
«يوم أسود» للعملات المشفرة.. هبوط غير مسبوق لبتكوين
أرشيفية
14 يونيو 2022 00:52

هوت بتكوين 14 بالمئة أثناء التعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن جمدت شركة سيلسيوس الأميركية لإقراض العملات المشفرة السحوبات والتحويلات مشيرة إلى ظروف "بالغة الشدة"، في أحدث علامة على أن تراجع الأسواق المالية يلحق ضرراً بسوق العملات الرقمية.

وأثار تحرك سيلسيوس هبوطاً في أرجاء العملات المشفرة، لتنخفض قيمتها عن تريليون دولار للمرة الأولى منذ يناير 2021، مدفوعة بخسائر بتكوين.

وبعد إعلان سيلسيوس، هوت بتكوين إلى أدنى مستوى في 18 شهراً عند 22 ألفاً و725 دولاراً قبل أن تقلص خسائرها إلى 12.1 بالمئة لتغلق عند 23 ألفاً و336 دولاراً، بانخفاض 3218.95 دولار عن مستوى إغلاقها السابق.

والعملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم منخفضة 51.6 بالمئة عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48 ألفاً و234 دولاراً الذي سجلته في 28 مارس.

وتراجعت الإثير، ثاني أكبر العملات المشفرة، بما يصل إلى 18 في المئة إلى 1176 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2021، قبل أن تقلص خسائرها إلى 13.62 بالمئة عند 1237.72 دولار ولتخسر 195.18 دولار من مستوى إغلاقها السابق.

المصدر: وكالات
العملات المشفرة
الدولار
بتكوين
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