عمومية «فيرتيجلوب» تعتمد توزيع 1.24 مليار درهم أرباحاً

أبوظبي (الاتحاد)

صادقت الجمعية العمومية لشركة «فيرتيجلوب» خلال اجتماعها أمس على توزيعات الأرباح عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 (التي تم توزيعها في أبريل 2022)، وقيمتها 340 مليون دولار (نحو 1.247 مليار درهم)، بما يتجاوز التوجيه الأصلي للشركة البالغ 240 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان: جاء توزيع الأرباح مدعوما بأداء فيرتيجلوب القوي في عام 2021، مع زيادة الإيرادات 113% مقارنة بالسنة السابقة لتصل إلى 3.3 مليار دولار، في حين زادت الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 242% لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، وهو ما أدى إلى زيادة بنحو 162% في التدفقات النقدية الحرة بمبلغ 1.2 مليار دولار. وجاء هذا مدعومًا بالطلب القوي على الأمونيا واليوريا ومكانة فيرتيجلوب المتميزة عالميا.

وتتوقع إدارة الشركة في الوقت الحاضر أن تزيد التوزيعات النقدية للنصف الأول من العام الجاري على 700 مليون دولار (تدفع في أكتوبر 2022)، مقارنة بالتوجيه السابق بتوزيع ما لا يقل على 200 مليون دولار، في ظل استمرار الديناميكيات المواتية في السوق وما نتج عنها من تدفقات نقدية حرة، وبما يتماشى مع سياسة الشركة المتعلقة بتوزيعات الأرباح والتي تنص على توزيع التدفقات النقدية الحرة الفائضة على المساهمين. وارتفعت إيرادات الربع الأول من العام 2022 بنسبة 118% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار، ونمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 171%، وزاد صافي الدخل 332% إلى 361 مليون دولار.

شمل جدول أعمال الجمعية العمومية الموافقة على الحسابات المدققة للشركة عن عام 2021.

تطوير القطاع الخاص وتنويع النمو

قال معالي الدكتور سلطان أحمد آل جابر، رئيس مجلس إدارة فيرتيجلوب: «حققت الشركة منذ تأسيسها في عام 2019 العديد من الإنجازات التجارية والتشغيلية والتنظيمية والإستراتيجية، بما في ذلك الاكتتاب الأولي العام المميز في أكتوبر 2021 - أول إدراج لشركة منطقة حرة في سوق مالية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة آنذاك، وثالث أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية آنذاك - وهو ما يعزز السوق المالية المزدهرة بشكل متزايد في إمارة أبوظبي، ويرسخ دور أدنوك الفعال في تطوير القطاع الخاص وتنويع قاعدة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات».

وأضاف:«كلي ثقة في قدرات فيرتيجلوب على تحقيق النمو المستقبلي، بدعم من فريق عالمي متميز، إلى جانب أصول الإنتاج الأفضل في فئتها، وقدرات التوزيع والإمكانيات التجارية المتفردة فضلاً عن الدور المحوري في الاقتصاد منخفض الكربون الناشئ. وعلى هذا النحو، نقوم من خلال المجموعة الواسعة لمشاريعنا في أبوظبي ومصر، التي نتحرك من خلالها بسرعة لتوفير منتجات أمونيا منخفضة الكربون أو منعدمة الكربون، بتعزيز رؤية الدولة نحو مستقبل مستدام».