«تنظيم الاتصالات»: 253 ألف تسجيل على النطاق الوطني «.ae»

أبوظبي (وام)

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن تسجيل 19363 اسماً جديداً على الإنترنت ضمن النطاق الوطني لدولة الإمارات «.ae» منذ بداية العام وحتى 30 مايو الماضي ليبلغ العدد الكلي 252639 تسجيلاً.

وأكدت الهيئة أن النطاقات الوطنية لدولة الإمارات تتمتع بوفرة الأسماء والاختصارات المميزة والتسجيل الفوري وبدون الحاجة إلى أوراق ثبوتية، كما تتميز بأسعار تنافسية وخدمات إضافية مرتبطة بأسماء النطاقات.

وتفيد النطاقات الوطنية في سهولة الظهور في محرك البحث واستهداف الجمهور والمستهلكين في دولة الإمارات، كذلك تحمي السياسات الموضوعة لهذه النطاقات الاستخدام الآمن لأفراد المجتمع، وهي توفر الحماية اللازمة للعلامات التجارية بما يتوافق مع الممارسات العالمية والإجراءات المتبعة من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأشارت الهيئة إلى أن السنوات السابقة شهدت نمواً سريعاً في نسبة تسجيل أسماء النطاق، وكانت نسبة ارتفاع مستوى التسجيل بعام 2021 ما يقارب 30 بالمئة مقارنة بعام 2019، كما شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تسجيل 19363 تسجيلاً جديداً، وبنسبة ارتفاع بلغت 25 بالمئة مقارنة بـ 15443 تسجيلاً جديداً في ذات الفترة من 2021.

وأوضحت الهيئة أن هذه الزيادة تعكس ثقة الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين في المزايا التي يوفّرها النطاق الوطني الذي يستمد قوته من سمعة دولة الإمارات بوصفها مركزاً اقتصادياً نشطاً، له مكانته العالمية والإقليمية.