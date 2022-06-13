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الاقتصادي
«دي بي ورلد» تطور منطقة لوجستية في السعودية
«دي بي ورلد» تطور منطقة لوجستية في السعودية
14 يونيو 2022 01:47

يوسف العربي (أبوظبي) 

توقع الهيئة العامة للموانئ في المملكة العربية السعودية وشركة «دي بي وولد» عقد إنشاء أول منطقة لوجستية تابعة لـ «دي بي ولد» في المملكة يوم الأحد المقبل.
وتجري مراسم التوقيع تحت رعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة بي وورلد.  وتتواجد شركة دي بي وولد في المملكة العربية السعودية منذ سنوات من خلال مشاريع عدة منها تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، التي تم تدشين أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي.
وتتضمن خطط تطوير محطة الحاويات الجنوبية تمديد طول الرصيف من 1.500 إلى 2.150 متراً، وتعميق الغاطس إلى 18 متراً، ما سيمكّن المحطة من خدمة خمس سفن في وقت واحد، والتعامل مع أكبر سفن الحاويات العاملة اليوم وفي المستقبل، والتي تصل حمولتها إلى 26.000 حاوية قياسية.
وستُنفذ أعمال التطوير على أربع مراحل، حيث من المقرر أن يكتمل المشروع بالكامل بحلول عام 2024، خاصة في ظل انطلاق تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح حسب الخطط الموضوعة.

الهيئة العامة للموانئ السعودية
السعودية
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