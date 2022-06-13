«القابضة» تستحوذ على «بيرجي ميفار» التركية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت «القابضة» «ADQ» اتفاقية للاستحواذ على مجموعة بيرجي ميفار «BMG» أحد المراكز الرائدة لإنتاج الحقن المعقمة في تركيا.

وتقدّم بيرجي ميفار عمليّات متكاملة لتطوير وتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى قدراتها في إنتاج الحقن المعقمة، والتي تشمل الحاويات الزجاجية الأنبوبية والأمبولات والحقن المعبأة مسبقاً التي تستخدم غالباً لتقديم اللّقاحات. كما تنتج «بيرجي ميفار» عبوات أولية وأمبولات وقوارير للحقن المعقمة، وهي متخصصة في توفير تقنيات حفظ الأدوية بالتجميد التي يتزايد الطلب عليها. وتصدر الشركة لأكثر من 30 دولة في أوروبا وآسيا، كما أنها تتمتع بأكثر من 50 عاماً من الخبرة والتميز.

وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة وعلوم الحياة في القابضة «ADQ»: «تمثّل المنتجات وقدرات التصنيع المتنوعة التي تقدمها مجموعة»بيرجي ميفار«إضافة إستراتيجية إلى محفظة استثماراتنا المتنامية التي نواصل من خلالها تعزيز منصّة الصّحة وعلوم الحياة في دولة الإمارات. تعتبر السوق التركية من أهم الأسواق الاستثمارية، حيث تتمتع مجموعة «بيرجي ميفار» فيها بحضور قويّ على امتداد سلسلة توريد الدواء، بدءاً من تطوير المنتجات الدوائية ووصولاً إلى التصنيع والتعبئة والتّوزيع عبر سلسلة التبريد. وبفضل هذه القدرات المتكاملة، يتسنى لنا تطوير إمكانات دولة الإمارات ودعم الخبرات المحليّة في تصنيع وتوزيع المنتجات الصحيّة عالية الجودة، وترسيخ مكانتها لتصبح مركزاً رائداً للصناعات الدوائية على المستوى الإقليمي».