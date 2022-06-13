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«بروج» تنضم إلى مؤشرات «فوتسي» العالمية للأسهم
«بروج» تنضم إلى مؤشرات «فوتسي» العالمية للأسهم
14 يونيو 2022 01:47

أبوظبي (الاتحاد) 

انضمت شركة بروج بي ال سي «بروج» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى سلسلة مؤشرات «فوتسي راسل» للأسهم العالمية، والتي تضم ثلاثة مؤشرات معروفة عالمياً وهي - مؤشر «فوتسي» الناشئ، ومؤشر «فوتسي» العالمي لشركات رأس المال الكبير، ومؤشر «فوتسي» القياسي العالمي، وذلك اعتباراً من 10 يونيو 2022. ويسترشد المستثمرون في جميع أنحاء العالم بمؤشرات «فوتسي راسل» فيما يتعلق بقرارات تخصيص الأصول وبناء المحافظ الاستثمارية. 
ويعكس انضمام بروج إلى هذه المؤشرات الرئيسية مكانة الشركة الرائدة وحضورها العالمي المتنوع ومسيرة نموها القوية، ويساهم في دعم تنويع قاعدة مساهميها وجذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حسب بيان أمس للشركة. وفي 3 يونيو2022، استكملت أدنوك وبورياليس بنجاح إدراج حصة من أسهم شركة بروج والتي تمثل 10% من إجمالي رأس المال المصدر في سوق أبوظبي للأوراق المالية.   

بروج
سوق أبوظبي للأوراق المالية
مؤشر فوتسي
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