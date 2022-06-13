50 % إنتاج «الطويلة» من المياه المحلاة

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد حكومي محطة «الصدر» لتحلية مياه البحر، بمنطقة الصدر/الطويلة في أبوظبي، والتي بلغ إنتاجها من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون نحو 50 % من الطاقة الإنتاجية للمحطة. وتعد إحدى أهم محطات الطوارئ لتحلية مياه البحر في الإمارة، وتعمل على تعزيز أمن إمدادات المياه بها وفق أسس مستدامة وصديقة للبيئة.

وضم الوفد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتور ناصر حميد عبيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، والدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، وعدداً من كبار المسؤولين والمهندسين.

وتُنتج محطة الطويلة للتناضح العكسي، والتي تم ربطها بشبكة أبوظبي في ديسمبر 2021 حوالي 100 مليون جالون يومياً من المياه المحلاة، وسيصل إنتاجها عند بدء مرحلة التشغيل التجاري 200 مليون جالون يومياً، مما يجعلها أكبر محطة تعمل بتقنية التناضح العكسي في العالم.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، أن معالجة ملف المياه في دولة الإمارات يندرج ضمن القضايا الحيوية الخاصة بالتنمية المستدامة، لافتاً إلى الأولوية الاستثنائية التي يحظى بها ملف الأمن المائي على أجندة القيادة الرشيدة، حيث يبعث بإشارات إيجابية باتجاه المستقبل.

وأوضح معاليه بأن محطة الصدر لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي - والتي شهدت استخدام تقنيات متطورة - ستكون واحدة من أبرز المحطات المهمة في تحلية المياه، وتأتي ضمن توجهات الدولة واهتمامها بمعالجة الوضع المائي في الدولة، من خلال التخطيط العلمي ووضع الاستراتيجيات والحلول المدروسة التي تعكس رؤية مستقبلية واعدة للنجاحات المستمرة التي تحققها الدولة في اهتمامها بملف المياه ومواجهة التحديات وفق رؤية علمية متطورة.

وقال المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة: «تعمل محطات التناضح العكسي على تعزيز القدرات الإنتاجية الموجودة بالفعل لتوفير المياه في مختلف الظروف. وتتمتع بالمرونة للعمل مع مختلف مصادر المياه، بما في ذلك مياه البحر لإنتاج مياه الشرب، لذا هناك توجه استراتيجي لتوسيع استخدام تلك التقنية في أبوظبي من أجل دعم الأمن المائي للإمارة على المدى الطويل».

إلى ذلك، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «بدأت الشركة بالتخطيط لتطوير أكبر محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي في العالم خلال عام 2018، وتمكنت من الوصول إلى إنتاج 50% من الطاقة الإنتاجية لمحطة الطويلة، مما يثير الشعور بالفخر لتحقيق هذه النتيجة، ليس على مستوى الشركة فحسب، إنما على مستوى أبوظبي وسائر أنحاء الدولة».

تعزيز الاستدامة

قال الدكتور عفيف سيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»: «تم تنفيذ هذا المشروع في فتره زمنية قياسية بدءاً من الأعمال الإنشائية وانتهاءً بالتشغيل وإنتاج المياه المحلاة. وتعد هذه المحطة واحدة من مجموعة محطات متنقلة لتحلية المياه بدأت «ترانسكو» في تشييدها في مواقع مهمة ومتفرقة في إمارة أبوظبي، مما يسهم في تعزيز استدامة إمدادات المياه في حالات الطوارئ».