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الاقتصادي
15.8 % نمو صادرات أعضاء «غرفة دبي»
حاويات في ميناء جبل علي (الاتحاد)
14 يونيو 2022 01:46

دبي (الاتحاد) 

سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في مايو 2022 أعلى قيمة شهرية لها منذ أغسطس 2018، ببلوغها 23.1 مليار درهم، مسجلةً 28.3% نمواً مقارنةً بـ18 مليار درهم في مايو 2021، وحققت 15.8% نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 104.3 مليار درهم مقارنةً بـ90.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2021. 
ووصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 291 ألف شهادة بنسبة نمو بلغت 7.1% مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من العام 2021.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي إن النمو الذي تحققه صادرات وإعادة صادرات الأعضاء يأتي ترجمةً لأهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لرفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026.
بدوره، أشار حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي إلى اعتماد الغرفة على شبكة علاقاتها المتشعبة التي تضم شركاء عالميين ومكاتب خارجية للارتقاء بأداء قطاع التجارة، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة. وبلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال يناير- مايو 2022 نحو 55.5 مليار درهم، بنمو بنسبة 11.1%. 

دبي
غرفة دبي
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