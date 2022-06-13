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الاقتصادي
«أبوظبي الأول» يعلن إتمام الدمج القانوني لأصول «عوده - مصر»
هناء الرستماني
14 يونيو 2022 01:46

القاهرة (الاتحاد) 

أعلن بنك أبوظبي الأول إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عوده مصر وتغيير علامته التجارية إلى «بنك أبوظبي الأول - مصر»، وبدء العمل بالهوية الجديدة للبنك في جميع فروعه في جمهورية مصر العربية، بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار، فيما سيتم الدمج الكامل لعمليات البنك وأنظمته في الربع الأخير من العام الحالي.
وبعد انتهاء مرحلتي دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية الحالية، يتبقى مرحلة دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد والذي يتوقع إتمامه في الربع الأخير من العام الحالي، بحيث يمكن لعملاء الكيان الجديد إجراء معاملاتهم البنكية وإتمام خدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع البنك جميعها تحت الهوية الجديدة «بنك أبوظبي الأول مصر». وبإتمام الاندماج القانوني، أصبح بنك أبوظبي الأول - مصر أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري، بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه مصري (ما يعادل 10 مليارات دولار) اعتباراً من 31 مارس 2022، مع انتشار فروعه في مصر عبر 69 فرعاً و207 أجهزة صراف آلي. وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «نحن فخورون بالإتمام الناجح لعملية الدمج القانوني، والتي تسهم في توسيع عملياتنا التشغيلية في مصر باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة، ما يعكس مدى ثقتنا بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحثيثة الرامية إلى توفير مناخ استثماري ملائم. وهذه الخطوة تمثل إنجازاً سيعزز مكانتنا على المستوى الإقليمي والدولي، باعتبار مصر بوابة للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يدعم خططنا لتسريع وتيرة النمو في الفترة المقبلة».
الركائز القوية ومن جانبه، قال كريم القروي، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ لمجموعة بنك أبوظبي الأول ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول مصر: «بصفته أكبر بنك في الإمارات، يواصل أبوظبي الأول تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموحة، من خلال تعزيز أنشطة الاستحواذ التي تكللت بإتمام الدمج. وتعد هذه العملية أحد أكبر عمليات الاندماج التي تمت في الفترة الأخيرة لتعزيز الحضور في السوق المصرية، نظراً لقوة نموها الاقتصادي والركائز القوية التي يستند عليها قطاعها المصرفي».

توظيف الخبرات العالمية
قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: «نعمل في الفترة المقبلة على التوسع وتعزيز حضورنا في السوق المصرية التي تحفل بالفرص التنموية الواعدة، نظراً لطبيعتها الديموغرافية الخاصة، كما سنوظف الخبرات العالمية للبنك لإثراء وتطوير معارف وإمكانات موظفينا، خلال الانفتاح على آفاق أوسع في مختلف الأسواق التي يزاول البنك أنشطته فيها، لنعمل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء».

بنك أبوظبي الأول
مصر
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