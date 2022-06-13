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الاقتصادي
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي الخليجية
محمد الحسيني خلال مشاركته في الاجتماع (من المصدر)
14 يونيو 2022 01:46

دبي (الاتحاد) 

ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، مؤخراً وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الـ 116 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في الرياض. وناقش الاجتماع التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 65 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال.  
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لمناقشة مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.  وقال معاليه: «تحرص دولة الإمارات على مواصلة العمل والتنسيق مع الدول الأعضاء من أجل تحقيق تطلعات وطموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها».

الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
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