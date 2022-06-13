سفير اليابان بالدولة يزور «نور أبوظبي» للطاقة الشمسية

أبوظبي (الاتحاد)

زار أكيو إيسوماتا، سفير اليابان فوق العادة والمفوّض لدى دولة الإمارات «نور أبوظبي»، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم. وتقع المحطة في منطقة سويحان على بعد ساعة ونصف من مدينة أبوظبي، وتُنتج 1.2 جيجا واط من الطاقة الشمسية لتزويد الشبكة الكهربائية في الإمارة بموردٍ مُستدام للطاقة النظيفة.

وجاءت الزيارة في إطار جولةٍ استضافتها «نور أبوظبي» و«ماروبيني»، وهي مجموعة شركات تجارية واستثمارية يابانية وإحدى أبرز شركات قطاع الطاقة الرائدة عالمياً. تمتلك «شركة أبوظبي الوطنية للطاقة»، والتي تعتبر واحدة من اكبر عشر شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث الأصول المُنظَّمة حصة 60% من المشروع إلى جانب «ماروبيني» و«جينكو سولار» اللتان تملكان حصة 20% لكل منهما.