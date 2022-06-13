تريليونا دولار خسائر العملات المشفرة عالمياً

حسام عبدالنبي (دبي)

واصلت العملات المشفرة الخسائر أمس، لتفقد ما يزيد على تريليوني دولار منذ بداية العام، ونحو 2.1 تريليون دولار منذ بلوغ ذروتها التاريخية حينما قفزت القيمة السوقية إلى 3.1 تريليون دولار في نوفمبر 2021، ولتصل حالياً إلى نحو 955 مليار دولار. وأرجع خبراء الهبوط الحاد في سوق العملات المشفرة إلى تجنب المستثمرين الاستثمار في الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية، وفي وقت تراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم وسط تدفق المستثمرين على الدولار كملاذ آمن، مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية لكبح جماح التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال نحو 41 عاماً.

حسب بيانات منصة «انفستنج» لتداول العملات المشفرة، جاءت خسائر سوق العملات المشفرة بقيادة «بيتكوين» التي هوت إلى ما دون مستوى 25 ألف دولار أمس، بعد أن كانت تصنف ضمن أكبر العملات العالمية من حيث القيمة السوقية، مع تنامي حالة الفزع والتوقعات المتشائمة بعد أن فشلت العملة المشفرة الأشهر في الحفاظ على المستويات السعرية عند مستويات الدعم المختلفة، والتي كان أبرزها مستوى 29300 دولار، ولتهبط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام ونصف العام.

وسجلت قيمتها السوقية أدنى مستوياتها منذ أكثر من 18 شهراً عند 470 مليار دولار، في حين فقدت نحو 417 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية العام الحالي. وكانت عملة «بتكوين»، قد سجلت أعلى ذروة سعرية عند مستوى 69 ألف دولار في عام 2021. وبحلول الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات، خسرت «بتكوين» نحو 11% من قيمتها لتبلغ نحو 24300 دولار، وتراجعت الإيثريوم ثاني أكبر العملات المشفرة في حدود 17% إلى مستوى 1217 دولاراً، في حين هبطت «ريبل» بنسبة 12% إلى 0.307 دولار، وتراجعت عملة «سولانا» بنسبة 20% إلى 26334 دولار.

أرون ليزلي جون

إمكانية التعافي

وفي الجانب المقابل، مازال بعض الخبراء يأملون تعافي «بتكوين» وتحقيقها ارتداداً كبيراً في الربع الرابع من هذا العام، حيث يرجح نايجل جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس «دي فيري جروب» التي تعد إحدى أكبر مؤسسات الاستشارات المالية المستقلة وإدارة الأصول والتكنولوجيا المالية في العالم، أن يحدث الارتداد، بعد أن قطعت العملة المشفرة أطول اتجاه هبوط أسبوعي في تاريخها، معرباً عن ثقته بأن تراجع السوق الأخير قريب من القاع وأن الارتفاع وشيك. وأشار جرين، إلى أن المستثمرين مازالوا ينظرون بشكل متزايد إلى عملة ال«بتكوين» كبديل للدولار، لاسيما وأن الحكومة الأميركية بدأت في إضافة الدولارات الرقمية بشكل محموم إلى اقتصادها خلال الجائحة، كما أن الارتداد سيكون مدعوماً بالاستثمار المتزايد من المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين، الذين يجلبون معهم رأس المال والخبرة وسحب السمعة، فضلاً عن أن المستثمرين الأذكياء، الذين يقدرون القيمة المتأصلة الحالية والمستقبلية للعملات الرقمية، سوف يتحركون الآن للاستفادة من التقييمات المنخفضة الحالية.

وأوضح أن الجهات الرقابية المالية العالمية تتطلع بشكل متزايد إلى إنشاء إطار تنظيمي لأنهم يتعاملون مع العملات المشفرة بجدية أكبر كأصل مالي ووسيلة للتبادل، مختتماً بالقول إن هذا «التنظيم»، الذي أعتقد أنه أمر حتمي، سيوفر مزيداً من الحماية، وبالتالي المزيد من الثقة، لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

علامات الذعر

قال أرون ليزلي جون، رئيس البحوث في شركة سنشري فاينانشال، إن علامات التوتر والذعر بدت واضحة وتعمقت في أسواق العملات المشفرة، مع إعلان شركة «سلسيوس نتوورك» لإقراض العملات المشفرة أنها ستوقف عمليات السحب والتحويلات بين الحسابات مؤقتاً بسبب «ظروف السوق القاسية»، ما يعد أحدث علامة على الضغط في صناعة العملات المشفرة. وأكد أن هناك سيناريو محتملاً للغاية لكسر آخر للعملات المشفرة أو البورصات مستويات سعرية مهمة، حيث دخلت اضطرابات السوق منطقة متشائمة تماماً ظهرت عبر انخفاض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى أقل من تريليون دولار لأول مرة منذ يناير من العام الماضي، حيث تبلغ هيمنة «بتكوين» حالياً 46.3%. وأشار جون، إلى أنه مع التحركات الحالية، فإن سوق التشفير بأكملها على وشك القضاء على مكاسب دورة السوق الصاعدة، إذ أن المستويات الحالية على بعد بضع نقاط مئوية من أدنى مستوياتها في ديسمبر 2020، وهذا يقلل من حالة النشوة والترحيب الكاملة المحيطة بمساحة «التشفير» و«بلوك تشين».

8 آلاف دولار.. ممكن؟

تسببت تصريحات محللين بشأن مستقبل العملات المشفرة في تفاقم خسائرها، خاصة أن كبار مسؤولي الاستثمار في مؤسسات مالية دولية لم يستبعدوا أن تنخفض «بتكوين» إلى سعر يقارب 8 آلاف دولار، ما يعنى انخفاضها بنحو 70% مقارنة بمستوياتها الحالية، ما سيعمق خسائر سوق التشفير. وحسب تصريحات سكوت مينرد، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة جوجنهايم، ونقلتها شبكة CNBC الأميركية، فإن «بتكوين» بعد أن هبطت إلى أقل من 30 ألف دولار، فإن 8000 دولار سيكون القاع النهائي، معرباً عن اعتقاده أنها قد تصل إلى هذا السعر، خاصة مع كون بنك الاحتياطي الفيدرالي مقيداً. وفي السياق ذاته، قال بيتر شيف كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين العالميين في «يورو باسيفيك كابيتال»: إن مستقبل «بتكوين» يبدو أكثر قتامة بعد كسر عدة مستويات دعم مهمة، مؤكداً أن الانخفاض دون مستوى 30 ألف دولار، يمكن أن يتبعه التردي إلى أقل من 10 آلاف دولار. وكانت القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة قد انخفضت بأكثر من 200 مليار دولار، نزولاً إلى مستويات دون ال 1.1 تريليون دولار، مقابل 1.3 تريليون دولار قبل موجة الهبوط الجماعي، جراء بيانات التضخم الأميركية.