انكماش الاقتصاد البريطاني 0.3 % في أبريل

لندن (رويترز)

أظهرت أرقام رسمية أمس أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل على أساس شهري، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل ثلاثة أيام من إعلان بنك إنجلترا نطاق أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في أبريل بعد تراجعه 0.1 بالمئة في مارس، في أول تراجع لشهرين متتاليين منذ أبريل ومارس 2020، مع بداية ظهور جائحة فيروس كورونا.

كان متوسط آراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 بالمئة في أبريل مقارنة بمارس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية: إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تسهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير 2021.

ومع ذلك أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1 بالمئة، باستبعاد تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة؛ أي أبطأ من نسبة 0.4 بالمئة التي توقعها اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز عن الفترة من فبراير إلى أبريل. وتباطأ بشكل حاد من نمو 0.8 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى مارس. وقال مارتن بيك كبير المستشارين الاقتصاديين لدى إي.واي أيتيم كلوب: إن البيانات تشكل قاعدة انطلاق ضعيفة للربع الثاني من العام.

مواجهة التضخم

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك: إن بريطانيا ليست وحدها في مواجهة أثر ارتفاع التضخم وتداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا. وكان الوزير أعلن الشهر الماضي دعماً إضافياً للأسر، ومن المتوقع أن يبذل المزيد من الجهد في وقت لاحق هذا العام.

لكن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قالت إن الاقتصاد البريطاني قد لا يحقق أي نمو في عام 2023 وهو أضعف توقع لأي دولة من دول المنظمة في العام المقبل.