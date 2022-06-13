التضخم الأميركي يهبط بالبورصات العالمية

طوكيو (رويترز)

سجل المؤشر نيكي الياباني أكبر نسبة تراجع له في أكثر من أربعة أشهر أمس، وأنهى الجلسة على أقل مستوى في أسبوعين بعد أن تسبب ارتفاع أكبر من المتوقع للتضخم الأميركي في مايو في هبوط حاد في وول ستريت في مطلع الأسبوع. وتراجع المؤشر نيكي 3.01 بالمئة ليغلق عند 26987.44 نقطة، في أكبر نسبة تراجع يسجلها منذ 27 يناير. كما وصل المؤشر بذلك لأدنى مستوى منذ 27 مايو. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.16 بالمئة مسجلاً 1901.06 نقطة.

وقال إكيو ميتسوي مدير الصناديق في آيزاوا سيكيورتيز: «المستثمرون قلقون من أن التضخم سيستمر لفترة أطول مما توقعوا وأن البنوك المركزية حول العالم ستضطر لتشديد الإجراءات النقدية أكثر لاحتوائه».

وفي أوروبا تراجعت الأسهم للجلسة الخامسة على التوالي، متأثرة بالأسهم ذات الحساسية الاقتصادية، حيث أثار الارتفاع الحاد في التضخم الأميركي مخاوف حيال زيادة «المركزي الأميركي» أسعار الفائدة زيادة كبيرة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 07.12 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أدنى مستوى له في شهر واحد. وتراجعت الأسهم الآسيوية بأكثر من اثنين بالمئة، متأثرة أيضاً بمخاوف فيروس كورونا في بكين.

وانخفضت أسهم بنوك منطقة اليورو بنسبة 2.8 بالمئة.