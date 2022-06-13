الدولار يرتفع والين لأدنى مستوياته منذ 1998

هونج كونج (رويترز)

ارتفع سعر الدولار الذي يعتبر ملاذاً آمناً للقيمة صوب أعلى مستوياته منذ 20 عاماً أمام العملات الرئيسية أمس، مدعوماً بمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتوقع رفع كبير في أسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي وبنك إنجلترا والمركزي السويسري.

وكان الين ضمن عدة عملات تراجعت أمس، فنزلت العملة اليابانية إلى 135.22 ين للدولار لأدنى مستوياتها منذ 1998، مع تزايد الفجوة بين عائدات السندات اليابانية والأميركية بعد صدور بيانات التضخم الأميركي يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة أمام ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 104.75 مقترباً من أعلى مستوياته في 30 عاماً، البالغ 105.01 الذي سجله في مايو.