8% نمو الصادرات الصناعية لرأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أكدت دراسة أعدتها إدارة الدراسات والتعاون التجاري في «الغرفة» أن قيمة الصادرات الصناعية لأعضاء «غرفة رأس الخيمة» ازدادت في نهاية عام 2021 عن عام 2019 بنسبة 8 بالمئة بين هذين العامين، رافق ذلك زيادة في حصة الصادرات الصناعية من إجمالي صادرات الإمارة والتي ارتفعت من 58 بالمئة في عام 2019 لتصل إلى 64 بالمئة في عام 2021، في مؤشر على دورها المحوري في قيادة المشهد الاقتصادي في الإمارة.

وتُعد تجربة القطاعات التصديرية لإمارة رأس الخيمة من التجارب الناجحة التي عملت كصمام أمان للاقتصاد ساهم في زيادة صلابته في التصدي للتداعيات الخطيرة لآثار «الجائحة» العالمية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي لا بل وتجاوز مرحلة التعافي إلى النمو المطلق عن المستويات التي سادت قبل بدء الجائحة.

وكان لصادرات العضويات المحلية الحصة الكبرى بحوالي 52 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية في حين كانت حصة المناطق الحرة 34 بالمئة، كما كان للمناطق الصناعية المؤهلة والتي تضم مناطق «الجزيرة الحمراء والغيل وخورخوير» المساهمة الكبرى في الصادرات الصناعية، حيث ساهمت هذه المناطق بـ 69 بالمئة من إجمالي الصادرات الصناعية.