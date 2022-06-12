جمارك دبي تحصد «اعتماد أفضل بيئة عمل»

دبي (الاتحاد)

حصلت جمارك دبي على اعتماد أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي من المنظمة الأميركية Great Place to Work بناءً على الاستبيان الخاص بمؤشر الثقة المعتمد عالمياً من خلال تقييم تجربة العمل للموظفين في جمارك دبي.

وأفرزت نتائج الاستبيان عن تصنيف الدائرة ضمن أفضل بيئات العمل على مستوى الإمارات من أصل 20 جهة حكومية وخاصة، ضمن فئة المؤسسات الكبيرة، وذلك تقديراً لجهودها في تقديم تجربة عمل مثالية وفقاً لأفضل الممارسات، لتصبح الدائرة ضمن قائمة أفضل بيئات العمل عالمياً، وهذا يُعد إنجازاً يُضاف إلى سجل إنجازاتها. وتُعد جمارك دبي أول جهة جمركية عالمياً تم اعتمادها كمكان مُفضل للعمل، بعد تقييم الخبراء في Great Place to Work، إذ حصلت الدائرة على الشهادة للمرة الأولى في يناير الماضي عن عام 2021، بناءً على تقييم بيئة العمل ومنها الثقة والابتكار وقيم المؤسسة والقيادة، والنتائج الإيجابية التي حققتها الدائرة من خلال الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين، وشعور الموظف بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه. وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «حصولنا على هذا الاعتماد الدولي المرموق للعام الثاني على التوالي يدعونا للفخر والاعتزاز بما نقوم به، الأمر الذي ينسجم مع الجهود التي نبذلها في الدائرة سعياً لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير بيئات العمل، وجعلها جاذبة للموظف والارتقاء بالمورد البشري، وتوفير كل سبل الراحة والسعادة له».