جولة خليجية للتعريف بجائزة الشارقة للتميز

الشارقة (الاتحاد)

بدأت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بجائزة الشارقة للتميز، جولة لترشيح منشآت القطاع الخاص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بالجائزة، والتعريف بفئتي «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية»، فضلاً عن تشجيع الشركات في هذه الدول الشقيقة على الإبداع والتميز في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستهلت الجائزة جولتها من مدينة الرياض، وذلك من خلال اجتماع ضم مسؤولين من «غرفة الرياض»، حيث تناول الاجتماع شرحاً تفصيلياً عن شروط الاشتراك بالجائزتين ومعاييرهما ومواعيد التقديم والتسجيل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة الشارقة للتميز، إلى جانب آليات التقييم والمزايا الممنوحة للفائزين في جائزة الشارقة للتميز الخليجية، وهي جائزة مخصصة للمنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من كافة قطاعات الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وجائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وهي مخصصة للمنشآت الكبيرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأكثر توظيفاً للمواطنين والخليجيين.

وأوضحت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن برنامج الجولة يشمل عقد عددٍ من الاجتماعات مع المسؤولين المعنيين بإدارة الجودة والتميز والجوائز في غرف التجارة والصناعة الخليجية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات تعريفية بالتعاون مع الغرف التجارية في كل الدول التي سيزورها وفد الجائزة، مؤكدة حرص «الغرفة» على المساهمة الفاعلة في نشر ثقافة التميز المؤسسي، وترسيخ معايير الجودة في أوساط مجتمع الأعمال الخليجي، عبر التشجيع على اعتماد الحوكمة المؤسسية، والالتزام بأرقى معايير الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، والاستثمار المستدام في الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير قيم المسؤولية المجتمعية والممارسات الصديقة للبيئة.