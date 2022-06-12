«ديوا» تعتمد أحدث الأنظمة الذكية لتقليل الفاقد في شبكة المياه

دبي (الاتحاد)

تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي شبكتها الذكية المتقدمة وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز ريادتها وتميزها العالمي في مجال خفض الفاقد في شبكات المياه، حيث تفوقت «الهيئة» على نظيراتها على مستوى العالم، وحققت إحدى أدنى النسب المسجلة على مستوى العالم في مجال نسبة الفاقد في شبكات المياه، وسجلت عام 2021 نسبة 5.3% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية.

سعيد الطاير

وتتبنى «الهيئة» أنظمة إدارة الضغط، وأنظمة DMA لتحديد المناطق التي توجد فيها تسربات، ومشاريع الأتمتة والتحول الرقمي، التقنيات السمعية (مسجلات الصوت، مكبرات الصوت الأرضية، أجهزة تحديد نقطة التسريب، السماعات البحرية) وتقنية غاز الهليوم المستخدمة في أنابيب التوزيع لرصد التسريبات غير المرئية في شبكة المياه.

ومن عام 2013 وحتى عام 2021، تم رصد 7008 تسريبات، مما أسهم في توفير 4069.93 مليون جالون، بما يعادل وفورات بقيمة 162.8 مليون درهم.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن «الهيئة» تطبق أفضل الممارسات العالمية في جميع مشروعاتها لرفع الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية. وقد حققت «الهيئة» إنجازات ملموسة في تطوير شبكة المياه لتعزيز كفاءتها واعتماديتها ورفع كميات التدفق المائي لتلبية احتياجات التنمية الشاملة والوفاء بحجم الطلب المتزايد، وتوفير خدماتها لأكثر من مليون متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والاعتمادية والكفاءة. وتبلغ القدرة الإنتاجية المركبة لـ«الهيئة» 13.417 ميجاوات من الكهرباء، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وأضاف معاليه: «نعمل في (الهيئة) في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ القدرات التنافسية لإمارة دبي، وتعزيز مكانتها العالمية على جميع الأصعدة».