مسؤولون اقتصاديون ورؤساء شركات لـ «الاتحاد»: مصرف الإمارات للتنمية محرك رئيس للنمو الصناعي والتنوع الاقتصادي

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد مسؤولون اقتصاديون ورؤساء شركات أهمية دور مصرف الإمارات للتنمية في تعزيز أجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي، لاسيما مع إطلاق الاستراتيجية الجديدة للمصرف في أبريل 2021، وتركيز مسؤولياته الجديدة على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبيرة بقطاعات الصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والأمن الغذائي.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن المصرف يلعب دوراً بارزاً في تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الابتكار، وتسهيل ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات الناشئة، ما يعزز مكانة الإمارات الرائدة كبيئة جاذبة للأعمال والمستثمرين.

ومنذ إطلاق الاستراتيجية، قدم المصرف الدعم لأكثر من 1350 شركة صغيرة ومتوسطة، وتمت الموافقة على تمويلات للشركات في قطاعات رئيسية بقيمة 1.52 مليار درهم، الأمر الذي أدى إلى رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 1.91 مليار درهم.

وفي سبتمبر 2021، أطلق المصرف منصته الرقمية الجديدة التي تمكّن رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة من الوصول إلى خدمات مصرفية آمنة وشاملة على مدار الساعة، حيث تمكنت المنصة من فتح أكثر من 1000 حساب مصرفي جديد خلال الأشهر الستة الأولى من بدء عملياتها.

ولدعم تحقيق أهدافه، أبرم مصرف الإمارات للتنمية شراكات استراتيجية مع 9 بنوك تجارية بهدف تقديم ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصلت قيمتها إلى 332 مليون درهم، كما أطلق مبادرة «سند» التي خصصت 100 مليون درهم لدعم تعافي الشركات المملوكة من مواطنين إماراتيين عقب وباء كوفيد-19.

وضمن مساعيه لضمان تحقيق أكبر أثر اقتصادي تنموي، طوّر مصرف الإمارات للتنمية «مقياس الأداء التنموي» بهدف تقييم المشاريع المتقدمة بطلبات التمويل بحسب أثرها الاقتصادي المتوقع في مجالات مثل الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة الوطنية المضافة، وتبني التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المعايير الكمية والنوعية.

محمد المهيري

دور حيوي

وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الإمارات تمتلك أحد أسرع الاقتصادات نمواً وتقدماً في العالم، وأن الدعم الذي يقدمه مصرف الإمارات للتنمية هو أمر ضروري لمواكبة طموحات الدولة.

وقال: «تشكل مساهمات مصرف الإمارات للتنمية في اقتصادنا الوطني منذ إطلاق استراتيجيته في العام الماضي، شاهداً حياً على الدور الحيوي لمؤسساتنا الوطنية في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة، وبصفتنا شركاء استراتيجيين للمصرف، فإننا فخورون بإنجازاته المميزة في المساهمة بتنويع الاقتصاد وتسخير موارده لاستقطاب الشركات إلى الإمارات».

راشد البلوشي

ممارسة الأعمال

بدوره، قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: منذ إطلاق استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، يشهد التعاون بيننا نمواً متزايداً، حيث شمل ذلك مبادراتنا وخططنا لتسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين، وكان المصرف من أوائل المؤسسات المصرفية التي تقدم خدماتها عبر منصة «رحلة المستثمر» الرقمية، بحيث يتمكن أصحاب الشركات والمستثمرون من تقديم طلبات فتح الحسابات المصرفيّة بسهولة.

وأضاف: يشمل تعاوننا كذلك عدداً من المبادرات المتعلقة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير القطاع الصناعي تماشياً مع استراتيجية أبوظبي ودولة الإمارات للتنويع الاقتصادي.

علي السويدي

حلول تمويلية

من جانبه، قال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: تقدم الحلول التمويلية وغيرها من خدمات الدعم الحصرية التي يوفرها المصرف، قيمة عالية للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في منطقة عجمان الحرة، كما تتيح هذه الشراكة للعديد من المشاريع الوصول إلى باقة واسعة من المنتجات والخدمات والتي تؤثر إيجاباً على تطورها.

بيرند فان ليندر

نمو اقتصادي

ومن جهته، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: منذ نشأته، لعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً حيوياً في تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي، كما ساهم المصرف بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، لاسيما في القطاع الصناعي، وفي تحقيق تطلعاتها من خلال توفير الحلول التمويلية وغير التمويلية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة في القطاعات الصناعية الرئيسية.

وأضاف: بمناسبة مرور عام على إطلاق استراتيجيته الجديدة للمصرف، نتطلع لأن تواصل هذه المؤسسة الوطنية الرائدة دورها النشط في دعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات وزيادة التنافسية العالمية.

عدنان العوضي

ريادة الأعمال

وأعرب عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني عن اعتزازه بالنتائج المثمرة التي حققها بنك أم القيوين الوطني على مدار عام من التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ضمن استراتيجية المصرف الجديدة لزيادة وتيرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال:«نفخر بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية بهدف دعم نمو هذه الشركات، سواء المملوكة لمواطني دولة الإمارات أو للمقيمين على أرضها، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويل للنفقات الرأسمالية ورأس المال العامل».

وأضاف: نجحت الجهود الحثيثة لحكومة دولة الإمارات في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة.

بالات كيه مينون

مشروع تجاري

قال الدكتور بالات كيه مينون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AstraGene، والتي استفادت من دعم مصرف الإمارات للتنمية في عام 2021: أثبت المصرف أهميته في مساعدة الشركة على الانطلاق والتوسع بسرعة، فخلافاً للبنوك التجارية، يحرص فريق علاقات العملاء في المصرف على فهم العملاء واحتياجاتهم ومساعدتهم بأفضل طريقة ممكنة، وقد ساعدنا المصرف على تحويل فكرتنا إلى مشروع تجاري قابل للاستمرار.

وتعد «AstraGene» أول شركة لتصنيع التشخيصات الجزيئية في الشرق الأوسط، وقد قدم المصرف تمويلاً مهيكلاً مكّن الشركة من إقامة منشآتها في مجمع دبي للعلوم لتصنيع وتوزيع الكواشف والأطقم والأدوات التشخيصية المختبرية.

أحمد النقبي

أحمد النقبي: دور استراتيجي لتحقيق النمو المستدام

أكد أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أن استراتيجية المصرف الجديدة تمكّنه من تأدية دور استراتيجي ومحوري في تحقيق نمو مستدام للإمارات على المدى البعيد.

وقال: يسعى المصرف من خلال استراتيجيته الجديدة، إلى تسريع نمو القطاع الصناعي تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، ويأتي دعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية على رأس قائمة أولوياتنا وذلك لضمان تعزيز الأثر التنموي للمصرف في اقتصاد الدولة، كما يعد تعزيز القابلية المصرفية وزيادة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من التمويل المصرفي أمراً هاماً وحيوياً للازدهار الاقتصادي.

وأضاف: يسهم المصرف حالياً في سد فجوة كبيرة في القطاع عبر دعم المشاريع التي تمتلك مزايا تنموية ملموسة على الاقتصاد ككل، وهذا ما يساعد المصرف على تأدية دور حيوي في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي بالإمارات.

فايق أبوخضرة

محرك مالي

قال فايق أبو خضرة، نائب المدير العام لشركة «يونيميد»: «بصفته محركاً مالياً رئيسياً للإمارات، فقد ساعدنا مصرف الإمارات للتنمية على إيجاد حلول مالية وتعزيز حضورنا في السوق المحلية عبر تطوير علاقات شخصية مباشرة مع فريق عملنا، وتفخر يونيميد بأن منتجاتها مصنوعة في الإمارات وسيتم تصديرها إلى أسواق أخرى في المنطقة والعالم».