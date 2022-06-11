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اللولو تفتتح هايبر ماركت جديداً في جدة
خلال الافتتاح (من المصدر)
12 يونيو 2022 00:53

جدة (الاتحاد)

افتتحت مجموعة اللولو مؤخراً أحدث هايبرماركت لها في منطقة الروابي، جدة، بالمملكة العربية السعودية، ليكون الفرع رقم 27 للمجموعة داخل المملكة ورقم 233 عالمياً.
وافتتح الهايبرماركت الجديد صالح بن علي التركي، أمين محافظة جدة ومكة المكرمة، بحضور يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو.
ويركز المتجر الجديد البالغ مساحته 168000 قدم مربعة من طابق واحد، على المنتجات الزراعية السعودية.
وقال يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو: «يسعدنا أن نرى افتتاح هايبرماركت جديد من أجل تلبية احتياجات عملائنا المخلصين الذين يعيشون في منطقة الروابي والمناطق المجاورة لها، وجعلهم يتمتعون بتجربة تسوق عالمية. إن افتتاح هذا المتجر الجديد في جدة هو جزء من استراتيجيتنا لاستشراف النمو المستقبلي المستدام والاستفادة من الفرص التي أتاحتها المملكة العربية السعودية للمستثمرين».

مجموعة اللولو
الروابي
السعودية
جدة
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