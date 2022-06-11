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عقارات لندن تسجل أعلى سعر منذ 7 سنوات
عقارات لندن تسجل أعلى سعر منذ 7 سنوات
12 يونيو 2022 00:52

لندن (د ب أ)

سجلت العقارات الأكثر فخامة في لندن الشهر الماضي أعلى سعر، منذ أكثر من سبع سنوات. وارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% في أكثر الرموز البريدية المركزية سعراً في لندن في مايو الماضي، وهو أعلى معدل للنمو السنوي منذ أبريل 2015، طبقاً لمؤشر جمعته الوكالة العقارية «نايت فرانك»، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس. وعانى سوق الإسكان الفاخر في لندن من ركود منذ فترة طويلة، ناجم عن سلسلة من ارتفاعات ضريبية، بدءاً من نهاية عام 2014.
وانتهى هذا أخيراً مع عودة المشترين إلى المدينة بعد الجائحة.
ويطرح البائعون المنازل في السوق لمحاولة جني أرباح جراء الطلب المتجدد عليها، حيث إن زيادة التحذيرات الاقتصادية تعطي أصحاب المنازل الإحساس بأن الأسعار ربما تصل إلى ذروتها.
وأظهرت بيانات «نايت فرانك» أن عدد العروض المقبولة في مايو الماضي كان الأعلى رقماً شهرياً، منذ عقد من الزمن.

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