مؤتمر الإمارات للأبنية الخضراء يناقش مسارات الحياد المناخي

دبي (الاتحاد)

ينظم «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» النسخة الحادية عشرة من مؤتمره السنوي يوم الأربعاء المقبل في دبي، تحت شعار «الطريق إلى الحياد المناخي 2050: التنقل، المعيشة، الاستدامة».

وستفتتح الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس الفخري لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والرئيس التنفيذي لشركة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، المؤتمر السنوي، بإلقاء كلمة رئيسية، يليها خطاب للدكتور علي الجاسم رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء».

وفي هذا السياق، قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس الفخري لـ«مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «تمثل المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات إحدى الركائز الوطنية الهامة للتحول بقطاع الطاقة وإزالة الكربون. ولتحقيق هذه الأهداف، أصبح من الأهمية بمكان تضافر جهود جميع الأطراف المعنية واتخاذهم لإجراءات فاعلة ضمن المسار الاستراتيجي المحدد لوضع البصمة المناخية الإيجابية المنشودة التي ستعود بفوائد جمة على المشهد الاقتصادي بأسره، لتعود بالنفع على الجميع دون استثناء. ولاشك أن النسخة الحادية عشرة من مؤتمر 'مجلس الإمارات للأبنية الخضراء' السنوي تقدم منصة جامعة للاعبين الرئيسيين في قطاع الأبنية الخضراء لاستكشاف المسارات المثلى نحو إزالة الكربون، وستمكنهم من تقاسم المعارف والحلول المبتكرة وترسيخ التزام مشترك بمعالجة قضية التغير المناخي استعداداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 العام المقبل».

من جانبه قال علي الجاسم، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: «يواصل 'مجلس الإمارات للأبنية الخضراء' دعم جهود الاستدامة في قطاع البناء والتشييد. وتستمد النسخة الحادية عشرة من مؤتمرنا السنوي إلهامها من المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 في دولة الإمارات، وتزود شركاءنا الرئيسيين ومختلف الأطراف المعنية بفرصة قيمة لتقاسم المعارف وبلورة الرؤى لإيجاد أسرع المسارات الممكنة لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية. ونحن على يقين بأن قطاع الأبنية ينطوي على أهمية بالغة ويعتبر مساهماً رئيسياً في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، لذلك يتحتم علينا اليوم اعتماد أحدث التقنيات والحلول المبتكرة دعماً للأهداف الوطنية الرامية لإزالة الكربون والتحول بقطاع الطاقة. ومن خلال منظومة شراكات وثيقة وطويلة بين القطاعين العام والخاص والجهود المبذولة لتكثيف علاقات التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع، نبذل كل جهد ممكن لدعم طموحات دولة الإمارات نحو إرساء دعائم نموذج جديد كلياً في العمل المناخي».