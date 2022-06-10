40 مليار درهم إنفاق سكان الإمارات على التسوق الإلكتروني

يوسف العربي (أبوظبي)

نما حجم مشتريات سكان الإمارات عبر الإنترنت بنسبة %46 خلال العام 2021 ليصل إلى 39.7 مليار درهم «10.82 مليار دولار»، مقارنة بنحو 27 مليار درهم «7.38 مليار دولار»، خلال عام 2020، حسب التقرير السنوي لـ «وي أر سوشيال» «We are social» ومنصة إدارة مواقع التواصل الاجتماعي «هوت سوت» «HootSuite».

وأفادت بيانات التقرير، بأن عدد مستخدمي الإنترنت الذين قاموا بعمليات الشراء عبر الشبكة العنكبوتية خلال العام الماضي بلغ 6.93 مليون مستخدم بزيادة نسبتها نحو %3.3 مقارنة بالعام 2020.

وبلغ متوسط إنفاق الفرد على مشتريات الإنترنت نحو 5728 درهماً «1561 دولاراً» فيما جرت %68.5 من عمليات الشراء عبر الهواتف الذكية.

الموضة

توزعت مشتريات الإنترنت بواقع 4.42 مليار دولار (16.2 مليار درهم) على منتجات الملابس «الموضة» بزيادة نسبتها 63%، فيما جاءت الإلكترونيات في المرتبة الثانية بمجموع 2.11 مليار دولار (7.74 مليار درهم) بعد أن سجلت زيادة سنوية نسبتها 15%.

وحلت المفروشات في الترتيب الثالث في قائمة السلع الأكثر مبيعاً عبر الإنترنت في الإمارات خلال العام الماضي بمجموع 1.31 مليار دولار (4.8 مليار درهم)، وبزيادة سنوية نسبتها 52%، تليها منتجات العناية الشخصية ومستلزمات المنزل بمجموع 1.12 مليار دولار (4.11 مليار درهم) والتي سجلت زيادة نسبتها 44% مقارنة بالعام 2020.

وحلت الألعاب والهوايات في الترتيب الخامس بمجموع 970.7 مليون دولار (3.56 مليار درهم) مسجلة زيادة بواقع 53%، ثم الوسائط المتعددة بواقع 576.3 مليون دولار (2.11 مليار درهم) بزيادة 42%، فيما جاءت المنتجات الغذائية سابعاً بمجموع 250 مليون دولار (917.5 مليون درهم)، وبزيادة 77%.

وحلت المشروبات في الترتيب الثامن بمجموع 62.81 مليون دولار (230.51 مليون درهم)، وبزيادة نسبتها 79%.

الإعلام الرقمي

وعلى صعيد وسائل الإعلام الرقمية «Digital Media» بلغ الإنفاق 514.9 مليون دولار (1.89 مليار درهم) بزيادة سنوية 8.3%، وتضمن ذلك الإنفاق على الألعاب الإلكترونية 277.3 مليون دولار (1.01 مليار درهم) بزيادة 7.4%.

وتضمن الإنفاق على وسائل الإعلام الرقمية مبلغ 119.8 مليون دولار (439.66 مليون درهم) للفيديو حسب الطلب والذي شهد زيادة سنوية قدرها 9.3%. كما تضمن النشر الإلكتروني بواقع 64.06 مليون دولار (235.1 مليون درهم) بزيادة 4.1%، فيما نما الإنفاق على الموسيقى بواقع 17% ليصل إلى 53.79 مليون دولار (197.4 مليون درهم).

عوامل مشجعة

وأشار التقرير إلى أن التوصيل المجاني يتصدر العوامل المشجعة على شراء السلع عبر الإنترنت في الإمارات وفق إفادة 54.7% من شريحة المتعاملين التي تم استطلاع آرائهم والذين تتراوح أعمارهم من 16 إلى 64 عاماً. وأفاد 33% منهم بأن التوصيل السريع في اليوم التالي جاء في الترتيب الثاني، يليه القسائم المجانية والحسومات بنسبة 32.7% ثم الاسترجاع السهل بواقع 32.5%، يليه برامج الولاء بواقع 32%.

وحلت ميزة الدفع عند التسلم ضمن قائمة العوامل الأكثر تشجيعاً للمستخدمين على شراء السلع عبر الإنترنت وفق إفادة 29.9% من شريحة المستخدمين المستطلع آراؤهم، تليها تقييمات العملاء بواقع 26.5% يليه سهولة إتمام عملية الشراء بواقع 23.3%.

وفيما يتعلق بالشمول المالي أفاد التقرير السنوي بأن 87.4% من الشريحة العمرية التي تزيد على 15 عاماً لديها حساب في مؤسسة مالية، كما أن 45.4% لديه بطاقة ائتمان.